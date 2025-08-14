Enorme columna de humo en La Plata y otra vez alarma por un incendio: ¿Qué pasó?

Un incendio en San Carlos puso en alerta a los vecinos, quiénes solicitaron la presencia de bomberos y efectivos policiales. Ocurrió en 526 entre 133 y 134 en horas de la tarde.

Un móvil del Comando de Patrullas se acercó a la dirección mencionada tras un llamado al 911. En paralelo, Diario EL DIA recibió mensajes de lectores que denunciaban la presencia de “una enorme columna de humo” en el cielo “atrás del Estadio Único”.

Al llegar, los efectivos policiales constataron un foco ígneo generado sobre un montículo de basura y cubiertas, dejando a la vista que había sido intencional con el fin de deshacerse de los residuos.

Una dotación de Bomberos se acercó a la zona y extinguieron las llamas rápidamente. Según se confirmó, no hubo que lamentar heridos.