Política y Economía

Justicia en Primera: llega la primera jornada de la Fundación Nexum en La Plata

14 de Agosto de 2025 | 21:23

"Justicia en Primera", el programa que se emite los jueves por la noche desde la redacción del Diario EL DIA, con la conducción de Enrique Russo, tuvo como invitados al Raúl Dalto, Luciano Scatolini y a Pablo Carrera. Allí, se refirieron a la actividad de la Fundación Nexum que se desarrollará el próximo 20 de agosto en el Colegio de la Abogacía de La Plata. 

La actividad de la primera jornada de la fundación está titulada como "La planificación del desarrollo urbano para promover el progreso", abordará reflexiones y desafíos contemporáneos para el fortalecimiento institucional. Esta jornada está programada para el 20 de agosto a las 18:00 horas en el Colegio de la Abogacía. Contará con un panel de disertantes de alto nivel, incluyendo a Daniel Soria, miembro de la Corte Suprema; Sergio Resa, actual Secretario de Planeamiento de la Municipalidad de La Plata; el arquitecto Emilio Sessa, profesor emérito de la universidad; y Luciano Scatolini, quien también presentó su libro "El derecho a urbanizar" en el marco de estas discusiones.

De esa manera, la iniciativa tiene por fin convertirse en una "caja de herramientas de la política", fomentando la discusión con respeto y tolerancia, y buscando puntos en común para identificar y resolver problemáticas. La iniciativa nace de la Fundación Nexum, en conjunto con el Colegio de la Abogacía de La Plata y la Universidad Nacional de La Plata, incluyendo la Facultad de Arquitectura.

 

