En Atenas, Milei lanza la campaña con un acto en La Plata
13 de Agosto de 2025 | 21:42

La Libertad Avanza dará arranque mañana a su campaña rumbo a las elecciones de bonaerenses de septiembre luego de la puesta en escena de la semana pasada en La Matanza donde mostró un scrum de candidatos y una bandera con la inscripción “Kirchnerismo. Nunca Más” que hizo ruido y sumó polémica. Será desde las 18,30 en el club Atenas de nuestra ciudad, donde el discurso de fondo estará a cargo del presidente Javier Milei.

La Plata fue elegida como el “kilómetro cero” de la campaña libertaria. Por un lado, porque es sede del gobierno provincial y la locación va en sintonía con la idea de la Casa Rosada de polarizar con Axel Kicillof. Hace 60 días esa línea discursiva recorrió buena parte del discurso que el propio Milei desgranó en el Congreso de La Libertad Avanza que se realizó en las afueras de la Ciudad. Se supone que ahora, a pocas semanas de los comicios, el Presidente profundizará ese rumbo.

Además, los libertarios buscan jugar fuerte en la Capital de la Provincia donde sostienen que pueden hacer una buena elección. Esa presunción incluso se enlaza con el armado de la lista de candidatos a diputados que será encabezada por Francisco Adorni.

La idea de colocar el apellido Adorni al tope de la boleta buscó establecer alguna simbiosis respecto de la cita electoral porteña donde el otro Adorni, el vocero presidencial Manuel, encabezó la boleta libertaria y resultó triunfador.

Según trascendió, el acto en el Club Atenas servirá además para comenzar a mostrar las cartas de otro mazo. El domingo vence el plazo para la presentación de las candidaturas a diputados nacionales que se elegirán en las elecciones de octubre y se estima que varios de esos nombres estarán en la primera fila escuchando el discurso presidencial.

Es así que, además de ministros y otros funcionarios, se espera la asistencia de José Luis Espert, quien parece confirmado al tope de esa nómina. También el armador bonaerense Sebastián Pareja, que iría en el quinto lugar.

El PRO aportará presencia. Se habla de Cristian Ritondo y de Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro, estos dos últimos con amplias chances de acompañar en la lista a Espert y Pareja.

Se espera que el Presidente brinde el discurso de cierre a las 19.30. Será el primer acto de Milei en territorio bonaerense, luego de la mencionada actividad de La Matanza de la semana pasada que sirvió para ponerle clima a la campaña.

En el tramo final de la elección rumbo a los comicios, los libertarios apuestan a culminar la campaña en la Primera Sección. La elección no es azarosa: el territorio en el que competirá el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, configura un escenario favorable que da a LLA victoriosa en las encuestas.

 

