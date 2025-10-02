Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Opinión |EDITORIAL

Octubre dedicado a concientizar sobre el cáncer de mama

2 de Octubre de 2025 | 02:01
Edición impresa

Se inició ayer en La Plata una campaña destinada a concientizar sobre el cáncer de mama, con una serie de actividades que extenderá a lo largo de este octubre, ello en el marco de jornadas que son de alcance internacional. Como se sabe, el cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente y la principal causa de muerte por esa enfermedad en mujeres.

Los especialistas vienen insistiendo en que los controles periódicos son la principal herramienta de prevención. Y en este sentido, últimos datos ofrecidos desde el ministerio de Salud nacional acerca de que se producen 52 nuevos cáncer de mama por día en el país.

Esto significa la aparición de algo más de dos casos diagnosticados cada hora, en una situación que afecta principalmente a mujeres de entre 45 y 70 años de edad, no hacen sino encarecer la importancia de la detección temprana ya que esta enfermedad, tratada a tiempo, presenta un elevado nivel de curación.

En este período de concientización, también conocido como Mes Rosa, se realizarán en La Plata charlas de salud, de prevención del cáncer de mama, encuentro en asociaciones, una corre-caminata y hasta un club de fútbol tradicional de la Ciudad –Villa San Carlos- usará una camiseta de color rosa.

Lo cierto es que según datos recientemente ofrecidos por encuestas oficiales, el porcentaje de mujeres que cumplió con la prescripción de realizarse mamografías es notablemente bajo, en una situación que también atañe al estudio de Papanicolau, ya que sólo el 38,8 por ciento de la población femenina cumplió con esa práctica, quedando a la vista una situación que demanda de las autoridades sanitarias y de la propia sociedad una necesaria toma de conciencia acerca de la necesidad de reforzar las campañas preventivas.

Cabe señalar que, recientemente, representantes de la Sociedad de Cancerología de La Plata aseguraron que con una mamografía, un profesional idóneo y un buen equipo, el cáncer de mama puede ser detectado a tiempo y curado en el 100 por ciento de los casos.

LE PUEDE INTERESAR

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

El Plan Marshall argentino

Otro antecedente significativo se obtuvo en los sondeos efectuados en el verano 2015 sobre unas mil mujeres que visitaron en las playas atlánticas las carpas del ministerio de Salud. Al ser consultadas sobre las mamografías, sólo tres de cada diez mujeres mayores de 40 años de edad aseguraron haberse hecho un control anual de este tipo, lo que representó ser un porcentaje demasiado bajo para el que se considera como principal método de prevención del cáncer de mamas.

Está claro que, pese a esos datos, el crecimiento experimentado en los últimos años de tendencias encaminadas a inducir la realización de exámenes preventivos no debiera detenerse, sino, por el contrario, intensificarse.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno aguanta la ofensiva opositora contra Espert en Diputados

La caída de “Pequeño J”: una novia asustada y narcos en la mira

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata

Todo sube en La Plata: la inflación de septiembre fue del 2,4% y desde junio van 3 meses en alza

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

Sorpresiva denuncia a AFA y CONMEBOL por "doping colectivo" en Estudiantes - Flamengo

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Dolor en La Plata por la muerte de una docente del Colegio Nacional

Arrancó el "apagón" de choferes de Didi, Uber y Cabify de La Plata: hasta qué hora no funcionarán las app

Reclaman a IOMA una deuda de $5 mil millones

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error
Últimas noticias de Opinión

Del homebanking al “canuto”: el atesoramiento de dólares camino a un récord

Un reclamo millonario de medios de España a Meta

Opinan los lectores

El Plan Marshall argentino
Espectáculos
Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina
Mercedes Moran destrozó a Guillermo Francella y lo tildó de "simplista": "Quedó en evidencia como piensa"
Se supo: Pato Galmarini reveló los inicios de su amor con Moria Casán y el lugar dónde la enamoró
Ángel de Brito fulminó Rodrigo Lussich: "Es un envidioso, está obsesionado conmigo"
“Toilette de la herida”: Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina
Deportes
Colapinto pone primera este viernes en las pruebas del Gran Premio de Singapur: el cronograma
Sorpresiva denuncia a AFA y CONMEBOL por "doping colectivo" en Estudiantes - Flamengo
"Vos sos 50 mil veces mejor que yo": Poletti reconoció a Andújar como el mejor arquero en la historia de Estudiantes
Ezequiel Piovi: “Hay un gran plantel para pelear el torneo”
Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error
Policiales
¿Quién era el joven encontrado sin vida en Berisso tras desaparecer en el Río de la Plata?
Un avión de la Fuerza Aérea parte a Perú para traer a Ozorio, "mano derecha" de Pequeño J
Megaoperativo antidrogas en La Plata: 18 allanamientos, seis detenidos y un arsenal incautado
Conmoción en Berisso: encontraron el cuerpo de un joven desaparecido en el Río de la Plata
La caída de “Pequeño J”: una novia asustada y narcos en la mira
Información General
Por qué no hay que besar a los perros en la boca: preocupa el avance de la hidatidosis, una enfermedad que puede ser grave
Ciencia vs astrología: se desató la guerra por la presencia de Ludovica Squirru en el Planetario
Las ruinas de Varsovia y el fin del Alzamiento: la insurrección que desafió a los nazis y conmovió al mundo
Día de la Madre: cuándo cae en 2025 y la influencia religiosa de su celebración
Aerolíneas Argentinas activó un 20% de descuento en vuelos domésticos: hasta cuándo dura y cómo comprar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla