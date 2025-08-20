Nuevos Aires en Quilmes propone el uso de pistolas Taser y endurecer el Código Procesal

El clan Furfaro ya está en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos
El clan Furfaro ya está en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos
El primer candidato a concejal Juan Manuel Bernasconi y el primer candidato a diputado provincial Mauricio D’Alessandro, ambos de la agrupación Nuevos Aires, presentaron propuestas concretas y realizables con un impacto inmediato para enfrentar el problema de la inseguridad en Quilmes. En un encuentro, los candidatos se enfocaron en devolver la presencia efectiva del Estado en las calles y darle más seguridad a cada vecino.
Juan Manuel Bernasconi propuso un proyecto de Ordenanza que habilita a la Patrulla Urbana municipal a utilizar armas no letales, como las pistolas Taser, con el objetivo de transformar esta fuerza en un apoyo real en la lucha contra el delito. "La inseguridad no se combate con discursos vacíos; se combate con decisión política, con tecnología adecuada y con capacitación", remarcó Bernasconi. Él agregó que la iniciativa incluye la capacitación certificada para los agentes y la coordinación con la Legislatura bonaerense y las autoridades de seguridad provincial.
Por su parte, el candidato a diputado provincial Mauricio D’Alessandro puso el foco en la necesidad de terminar con la llamada "puerta giratoria" judicial en la Provincia de Buenos Aires. Su propuesta es impedir la excarcelación de los delincuentes que porten armas de fuego o que tengan múltiples causas elevadas a juicio. “Hoy un tipo detenido con un arma puede ser liberado al otro día y volver a robar. Eso se tiene que terminar. No hablamos de endurecer penas, hablamos de endurecer el Código Procesal para que los delincuentes peligrosos no estén de nuevo en la calle”, explicó D’Alessandro. Él también recordó la experiencia positiva de su trabajo junto a Guillermo Britos en Chivilcoy.
Desde Nuevos Aires afirman que estas medidas, una en el plano municipal y la otra en el provincial, forman parte de un plan de seguridad integral para Quilmes. La propuesta de los candidatos combina tecnología, capacitación y cambios legislativos con el objetivo de recuperar la tranquilidad de los barrios y devolverle a los quilmeños la confianza en el Estado. "Tenemos las ideas, tenemos la experiencia y tenemos la decisión política. Quilmes no puede esperar más”, concluyeron los candidatos.
