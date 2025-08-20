Fuerte caída de donantes de sangre en La Plata: "Preocupa porque las transfusiones no se detienen"

Antes que sesione Diputados: el Gobierno dice que analiza un aumento en las prestaciones para discapacidad
Antes que sesione Diputados: el Gobierno dice que analiza un aumento en las prestaciones para discapacidad
Fentanilo contaminado: quiénes eran los 8 pacientes que murieron por "nexo causal" en el hospital Italiano de La Plata
VIDEO.- No para de llover en La Plata: así están los barrios afectados tras más de 40 horas de precipitaciones
Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias
Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
Con el aura de Maradona: la camiseta de Boca del '81 fue elegida como la mejor de la historia
Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cómo aprovechar el beneficio que anunció YPF en combustibles
"Bacheame", la app que vincula a los vecinos con los municipios para poder reportar baches
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción
Fuerte caída de donantes de sangre en La Plata: "Preocupa porque las transfusiones no se detienen"
Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata
Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas
Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este miércoles 20 de agosto
Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia
Nación habilitó la libre circulación de los camiones bitrenes en todo el país
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
AUDIO.- Paula Mancuso, Jefa de Colectas y Promoción del Centro Regional de Hemoterapia, indicó que "esta vez, la merma de donantes se ha profundizado más de lo que habitualmente ocurre en épocas de vacaciones de invierno".
Escuchar esta nota
Autoridades del Centro Regional de Hemoterapia realizaron un llamado a la comunidad platense “para evitar una situación crítica”, debido a la fuerte caída de donantes voluntarios de sangre. El reclamo vuelve a poner de relieve la importancia de contar con suficientes personas dispuestas a concretar un gesto solidario, del cual dependen muchas vidas.
En las últimas horas, desde la institución sanitaria, ubicada en la calle 71 entre 26 y 27, informaron que la cantidad de personas que se acercan a donar cayó un 50 por ciento en el último tiempo: la media diaria es de 100 donantes, pero actualmente apenas oscila entre 40 y 60, lo que compromete el abastecimiento necesario para hospitales y clínicas de la Región.
Paula Mancuso, Jefa de Colectas y Promoción del Centro Regional de Hemoterapia, indicó que "esta vez, la caída de donantes se ha profundizado más de lo que habitualmente ocurre en épocas de vacaciones de invierno. Siempre hay un descenso en los períodos de receso pero nos preocupa que no remonta y las transfusiones de sangre no se detienen. La sangre solo se puede obtener a partir de la donación. No existe sangre artificial, no se puede fabricar, es irremplazable".
Al referirse a los posibles motivos por los cuales se ha registrado la caída de donantes, la profesional señaló que "lo que estamos viendo es que falta solidaridad, necesitamos más compromiso social, porque la disminución de donantes no solo se da en nuestro Centro, sino también en las colectas externas que hacemos tres o cuatro veces por semana. La merma quizá se deba a las situaciones cotidianas que nos afectan a todos o a la situación social en general, pero la donación de sangre no debería ser un frente al que haya que restarle atención".
La entrevista completa, en el audio adjunto:
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí