La Ciudad

Cómo aprovechar en La Plata el beneficio que anunció YPF en combustibles

La petrolera duplicó el descuento en la carga de nafta y gasoil

Cómo aprovechar en La Plata el beneficio que anunció YPF en combustibles
20 de Agosto de 2025 | 11:24

YPF dio un nuevo paso en su estrategia comercial para sostener la rentabilidad del negocio de los combustibles y, al mismo tiempo, acercar beneficios a sus clientes. Desde ahora, quienes paguen con la app de la petrolera estatal obtendrán un descuento del 6%, el doble de lo que regía hasta ahora que era de 3%.

Este nuevo beneficio, anunciado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, ya está vigente en La Plata y la Región, al igual que en todo el territorio argentino, para los usuarios en la compra de naftas y gasoil que lo hagan cargando de madrugada y con la aplicación de YPF.

Los automovilistas que concurran a cualquier estación de servicio YPF de La Plata a partir de las 0hs. y hasta las 6hs. y abonen la carga utilizando la app de YPF obtendrán un descuento del 6%, con un tope de 150 litros por aplicación por mes, lo que hace un monto estimado de $12.000.

Y en el caso de las estaciones de servicio que cuentan con autodespacho, la bonificación será del 9%. Hasta ahora, las estaciones que funcionan bajo esa modalidad son siete, ubicadas en Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

Con más de 1.600 estaciones de servicio en todo el territorio, YPF concentra alrededor del 55% del mercado minorista de combustibles. En los últimos meses, la compañía intensificó el uso de su aplicación como canal para otorgar descuentos y beneficios, con el doble objetivo de fortalecer el vínculo con sus clientes y digitalizar la experiencia de carga.

