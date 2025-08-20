Cómo aprovechar en La Plata el beneficio que anunció YPF en combustibles

YPF dio un nuevo paso en su estrategia comercial para sostener la rentabilidad del negocio de los combustibles y, al mismo tiempo, acercar beneficios a sus clientes. Desde ahora, quienes paguen con la app de la petrolera estatal obtendrán un descuento del 6%, el doble de lo que regía hasta ahora que era de 3%.

Este nuevo beneficio, anunciado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, ya está vigente en La Plata y la Región, al igual que en todo el territorio argentino, para los usuarios en la compra de naftas y gasoil que lo hagan cargando de madrugada y con la aplicación de YPF.

Los automovilistas que concurran a cualquier estación de servicio YPF de La Plata a partir de las 0hs. y hasta las 6hs. y abonen la carga utilizando la app de YPF obtendrán un descuento del 6%, con un tope de 150 litros por aplicación por mes, lo que hace un monto estimado de $12.000.

Y en el caso de las estaciones de servicio que cuentan con autodespacho, la bonificación será del 9%. Hasta ahora, las estaciones que funcionan bajo esa modalidad son siete, ubicadas en Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

Con más de 1.600 estaciones de servicio en todo el territorio, YPF concentra alrededor del 55% del mercado minorista de combustibles. En los últimos meses, la compañía intensificó el uso de su aplicación como canal para otorgar descuentos y beneficios, con el doble objetivo de fortalecer el vínculo con sus clientes y digitalizar la experiencia de carga.