Cómo aprovechar en La Plata el beneficio que anunció YPF en combustibles

Antes que sesione Diputados: el Gobierno dice que analiza un aumento en las prestaciones para discapacidad
Antes que sesione Diputados: el Gobierno dice que analiza un aumento en las prestaciones para discapacidad
Fentanilo contaminado: quiénes eran los 8 pacientes que murieron por "nexo causal" en el hospital Italiano de La Plata
VIDEO.- No para de llover en La Plata: así están los barrios afectados tras más de 40 horas de precipitaciones
Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias
Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo
“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
Con el aura de Maradona: la camiseta de Boca del '81 fue elegida como la mejor de la historia
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cómo aprovechar el beneficio que anunció YPF en combustibles
"Bacheame", la app que vincula a los vecinos con los municipios para poder reportar baches
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción
Fuerte caída de donantes de sangre en La Plata: "Preocupa porque las transfusiones no se detienen"
Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata
Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas
Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este miércoles 20 de agosto
Pensar el envejecimiento: mujeres que comparten experiencias
Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia
Los créditos hipotecarios marcan el ritmo de la venta de inmuebles en la Provincia: las cifras
Nación habilitó la libre circulación de los camiones bitrenes en todo el país
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La petrolera duplicó el descuento en la carga de nafta y gasoil
Escuchar esta nota
YPF dio un nuevo paso en su estrategia comercial para sostener la rentabilidad del negocio de los combustibles y, al mismo tiempo, acercar beneficios a sus clientes. Desde ahora, quienes paguen con la app de la petrolera estatal obtendrán un descuento del 6%, el doble de lo que regía hasta ahora que era de 3%.
Este nuevo beneficio, anunciado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, ya está vigente en La Plata y la Región, al igual que en todo el territorio argentino, para los usuarios en la compra de naftas y gasoil que lo hagan cargando de madrugada y con la aplicación de YPF.
Los automovilistas que concurran a cualquier estación de servicio YPF de La Plata a partir de las 0hs. y hasta las 6hs. y abonen la carga utilizando la app de YPF obtendrán un descuento del 6%, con un tope de 150 litros por aplicación por mes, lo que hace un monto estimado de $12.000.
Y en el caso de las estaciones de servicio que cuentan con autodespacho, la bonificación será del 9%. Hasta ahora, las estaciones que funcionan bajo esa modalidad son siete, ubicadas en Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.
Con más de 1.600 estaciones de servicio en todo el territorio, YPF concentra alrededor del 55% del mercado minorista de combustibles. En los últimos meses, la compañía intensificó el uso de su aplicación como canal para otorgar descuentos y beneficios, con el doble objetivo de fortalecer el vínculo con sus clientes y digitalizar la experiencia de carga.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí