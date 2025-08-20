"Bacheame", la app que vincula a los vecinos con los municipios para poder reportar baches

La queja vecinal tiene un nuevo canal digital, por lo menos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores cercanos. Desde febrero funciona "Bacheame", una app creada por un desarrollador para también algunas localidades del Gran Buenos Aires que permite reportar problemas en la vía pública de manera rápida y sencilla. Hasta el momento, rudimentaria pero busca crecer de a poco.

Lo que comenzó como una herramienta para señalar baches se amplió a otras problemáticas urbanas: acumulación de basura, autos abandonados o estructuras en desuso que afectan la seguridad y la circulación. Con apenas unos clics, el usuario puede tomar una foto, geolocalizar el incidente y enviarlo al sistema, que conecta la queja con el municipio correspondiente.

Hasta el momento, la aplicación registró poco más de 120 reportes, de los cuales unos 15 baches ya fueron reparados gracias al seguimiento realizado desde la plataforma. Aunque las cifras todavía son modestas, marcan un inicio que busca consolidar un puente entre el reclamo ciudadano y la gestión municipal.

La app, que se puede descargar en Google Play, tiene un mapa en donde se puede indicar en dónde hay problemas a solucionar, se adjuntan imágenes y el objetivo es lograr ese nexo entre la denuncia y áreas municipales correspondientes.

La lógica detrás de la herramienta es simple: facilitar que el vecino no tenga solo quejas y que pase a ser parte activa de la solución. En ciudades como La Plata -donde las quejas por baches y basura son moneda corriente- podría significar un cambio en la manera en que se gestionan las demandas barriales.

“Bacheame” todavía está dando sus primeros pasos, pero su expansión demuestra que hay lugar para soluciones tecnológicas que mejoren la calidad de vida. Lo que en la Ciudad hoy es un posteo en redes sociales, envio al Whatssap de El Día o un llamado al 147, puede convertirse en un reclamo trazable y, lo más importante, en una reparación concreta.