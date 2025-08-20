Antes que sesione Diputados: el Gobierno dice que analiza un aumento en las prestaciones para discapacidad
Antes que sesione Diputados: el Gobierno dice que analiza un aumento en las prestaciones para discapacidad
Fentanilo contaminado: quiénes eran los 8 pacientes que murieron por "nexo causal" en el hospital Italiano de La Plata
VIDEO.- No para de llover en La Plata: así están los barrios afectados tras más de 40 horas de precipitaciones
Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias
Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
Con el aura de Maradona: la camiseta de Boca del '81 fue elegida como la mejor de la historia
Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cómo aprovechar el beneficio que anunció YPF en combustibles
"Bacheame", la app que vincula a los vecinos con los municipios para poder reportar baches
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción
Fuerte caída de donantes de sangre en La Plata: "Preocupa porque las transfusiones no se detienen"
Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata
Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas
Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este miércoles 20 de agosto
Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia
Nación habilitó la libre circulación de los camiones bitrenes en todo el país
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La queja vecinal tiene un nuevo canal digital, por lo menos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores cercanos. Desde febrero funciona "Bacheame", una app creada por un desarrollador para también algunas localidades del Gran Buenos Aires que permite reportar problemas en la vía pública de manera rápida y sencilla. Hasta el momento, rudimentaria pero busca crecer de a poco.
Lo que comenzó como una herramienta para señalar baches se amplió a otras problemáticas urbanas: acumulación de basura, autos abandonados o estructuras en desuso que afectan la seguridad y la circulación. Con apenas unos clics, el usuario puede tomar una foto, geolocalizar el incidente y enviarlo al sistema, que conecta la queja con el municipio correspondiente.
Hasta el momento, la aplicación registró poco más de 120 reportes, de los cuales unos 15 baches ya fueron reparados gracias al seguimiento realizado desde la plataforma. Aunque las cifras todavía son modestas, marcan un inicio que busca consolidar un puente entre el reclamo ciudadano y la gestión municipal.
La app, que se puede descargar en Google Play, tiene un mapa en donde se puede indicar en dónde hay problemas a solucionar, se adjuntan imágenes y el objetivo es lograr ese nexo entre la denuncia y áreas municipales correspondientes.
La lógica detrás de la herramienta es simple: facilitar que el vecino no tenga solo quejas y que pase a ser parte activa de la solución. En ciudades como La Plata -donde las quejas por baches y basura son moneda corriente- podría significar un cambio en la manera en que se gestionan las demandas barriales.
“Bacheame” todavía está dando sus primeros pasos, pero su expansión demuestra que hay lugar para soluciones tecnológicas que mejoren la calidad de vida. Lo que en la Ciudad hoy es un posteo en redes sociales, envio al Whatssap de El Día o un llamado al 147, puede convertirse en un reclamo trazable y, lo más importante, en una reparación concreta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí