Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Información General |Tras un caso positivo

Alarma en la Provincia por brote de influenza aviar en productos avícolas: suspenden exportaciones

Alarma en la Provincia por brote de influenza aviar en productos avícolas: suspenden exportaciones
20 de Agosto de 2025 | 12:28

Escuchar esta nota

El Gobierno resolvió suspender sus exportaciones de productos aviares luego de que se detectara un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en un establecimiento de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. 

Así lo confirmó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a través de un diagnóstico de laboratorio de un caso positivoEl hallazgo se produjo en un establecimiento de gallinas ponedoras ubicado en esa ciudad, luego de que el predio notificara signos clínicos compatibles con la enfermedad.

Tras la denuncia, técnicos del organismo recolectaron muestras que arrojaron resultado positivo a IAAP H5, por lo que se activaron de inmediato las medidas sanitarias correspondientes. Entre ellas, se estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS), conformada por un perímetro de 3 kilómetros alrededor del foco con medidas de bioseguridad y restricción de movimientos, y una zona de vigilancia de 7 kilómetros, donde se llevan adelante tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

Las acciones sanitarias incluyen el despoblamiento de las aves afectadas, su disposición final y la posterior higiene y desinfección de las instalaciones. El Senasa aclaró que la región donde se detectó el brote no constituye una zona de producción avícola significativa, lo que reduce el impacto productivo de la situación.

En el plano internacional, el país comunicará el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene acuerdos de libre de enfermedad. Sin embargo, gracias a la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP, el país podrá continuar comerciando con los Estados que reconocen este esquema sanitario.

En el primer semestre de este año el sector exportó un volumen de 12,4 millones de toneladas por un valor de US$ 14,6 millones, según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. 

LE PUEDE INTERESAR

¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones

LE PUEDE INTERESAR

"Bacheame", la app que vincula a los vecinos con los municipios para poder reportar baches
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante

Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias

Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
Últimas noticias de Información General

¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones

"Bacheame", la app que vincula a los vecinos con los municipios para poder reportar baches

A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo

Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción
Policiales
Crimen de Diego Fernández: rechazaron la indagatoria a Cristian Graf
Delincuente robó golosinas y una desmalezadora de un Club de La Plata
Fentanilo contaminado: quiénes eran los 8 pacientes que murieron por "nexo causal" en el hospital Italiano de La Plata
Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
La viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo
La Ciudad
VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados
Los créditos hipotecarios marcan el ritmo de la venta de inmuebles en la Provincia: las cifras
Cómo aprovechar en La Plata el beneficio que anunció YPF en combustibles
Fuerte caída de donantes de sangre en La Plata: "Preocupa porque las transfusiones no se detienen"
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo 
Deportes
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
Con el aura de Maradona: la camiseta de Boca del '81 fue elegida como la mejor de la historia
Para los medios paraguayos, si Cerro Porteño no le gana a Estudiantes "es un nuevo fracaso"
Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
Espectáculos
¿No puede soltar? García Moritán coincidió con Pampita y Pepa en un evento y no paraba de mirarlos
“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez
No fue: la historia de la pareja perfecta sin final feliz
Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018
Pampita confesó todo sobre su reconciliación con Martín Pepa: “El amor hizo que volviéramos"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla