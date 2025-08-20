Arrancó la sesión en Diputados: la oposición busca voltear los vetos de Milei
Alarma en la Provincia por brote de influenza aviar en productos avícolas: suspenden exportaciones
El Gobierno resolvió suspender sus exportaciones de productos aviares luego de que se detectara un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en un establecimiento de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires.
Así lo confirmó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a través de un diagnóstico de laboratorio de un caso positivo. El hallazgo se produjo en un establecimiento de gallinas ponedoras ubicado en esa ciudad, luego de que el predio notificara signos clínicos compatibles con la enfermedad.
Tras la denuncia, técnicos del organismo recolectaron muestras que arrojaron resultado positivo a IAAP H5, por lo que se activaron de inmediato las medidas sanitarias correspondientes. Entre ellas, se estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS), conformada por un perímetro de 3 kilómetros alrededor del foco con medidas de bioseguridad y restricción de movimientos, y una zona de vigilancia de 7 kilómetros, donde se llevan adelante tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.
Las acciones sanitarias incluyen el despoblamiento de las aves afectadas, su disposición final y la posterior higiene y desinfección de las instalaciones. El Senasa aclaró que la región donde se detectó el brote no constituye una zona de producción avícola significativa, lo que reduce el impacto productivo de la situación.
En el plano internacional, el país comunicará el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene acuerdos de libre de enfermedad. Sin embargo, gracias a la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP, el país podrá continuar comerciando con los Estados que reconocen este esquema sanitario.
En el primer semestre de este año el sector exportó un volumen de 12,4 millones de toneladas por un valor de US$ 14,6 millones, según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.
