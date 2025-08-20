Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo

Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
En el marco de la semana del Día de la Niñez, Gimnasia vivió este lunes una jornada especial en Estancia Chica. Unos quince jugadores de las divisiones infantiles tuvieron la oportunidad de compartir el entrenamiento con el plantel profesional que conduce Alejandro Orfila, con quienes no solo practicaron en el campo de juego, sino que además pudieron conocer de cerca cómo es la rutina diaria de un futbolista de Primera.
La experiencia fue mucho más que un entrenamiento: los chicos hicieron preguntas, recibieron consejos, rieron junto a sus ídolos y se llevaron recuerdos que quedarán guardados para siempre.
Entre los futbolistas que más interactuaron con los infantiles estuvieron referentes como Nelson Insfrán, Nicolás “Pata” Castro, Juan Pintado, Gastón Suso y Norberto Briasco, quienes transmitieron la importancia del esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo. También dijeron presente los jóvenes que hoy buscan afianzarse en el Lobo, como Jeremías Merlo, Manuel Panaro y Juan Cruz Villalba, que se mostraron cercanos y predispuestos a charlar con los más chicos.
La iniciativa se enmarca dentro de las actividades sociales y formativas que impulsa el club, con el objetivo de acercar a las futuras generaciones al mundo profesional y fortalecer el sentido de pertenencia. Una mañana que dejó sonrisas en los más chicos y también en los grandes, reforzando el espíritu de familia que caracteriza a Gimnasia.
Este domingo 24 de agosto se realizará la tradicional celebración del Día de las Infancias en la cancha de Gimnasia, organizada por agrupaciones y subcomisiones con el apoyo del club.
La actividad está prevista para comenzar las 14 en la Platea Basile Baja del Estadio Juan Carmelo Zerillo y habrá actividades para las familias Triperas
Durante la jornada triperitos y triperitas podrán disfrutar de shows y juegos. El cierre será con merienda.
