VIDEO.- No para de llover en La Plata: así están los barrios afectados tras más de 40 horas de precipitaciones

Fentanilo contaminado: quiénes eran los 8 pacientes que murieron por "nexo causal" en el hospital Italiano de La Plata
Fentanilo contaminado: quiénes eran los 8 pacientes que murieron por "nexo causal" en el hospital Italiano de La Plata
Francos alertó a la oposición del "daño que hace insistir con estas leyes"
No para de llover en La Plata y en los barrios ya reportan serios inconvenientes
Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias
Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo
A 85 años del asesinato de León Trotsky: un espía, la orden de Stalin y el pico clavado en el cráneo
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
Con el aura de Maradona: la camiseta de Boca del '81 fue elegida como la mejor de la historia
Gime Accardi, reincidente: los detalles de la infidelidad que Nico Vázquez ya le había perdonado en 2018
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata
Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas
Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este miércoles 20 de agosto
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción
Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia
Nación habilitó la libre circulación de los camiones bitrenes en todo el país
Intendentes, relegados en la lista del PJ: malestar en el Conurbano
Comercio, turismo y obras, los ejes del debate de candidatos platenses
Los números de la suerte del miércoles 20 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde distintos barrios los damnificados reportan los inconvenientes al WhatsApp del diario EL DIA (2214779896)
Escuchar esta nota
La incesante y caudalosa lluvia que afectaba desde la noche del lunes a La Plata y alrededores provocaba inconvenientes en los distintos barrios que iban desde ingreso de agua en viviendas hasta anegamiento de calles y desagües, según reportaron damnificados al WhatsApp de EL DIA (2214779896).
Este miércoles, tras conocerse una caída de agua superior a los 100 milímetros, uno de los puntos críticos de La Plata era la zona de 52 bis y 158, en Los Hornos. Se trata de un barrio con problemas de desagües y que cada vez que llueve de forma caudalosa los desbordes dan lugar a las penurias.
LEA TAMBIÉN
Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias
Por caso, desde una vivienda de bajos recursos de la zona, enviaron imágenes que refleja cómo el líquido acaparó el piso de la habitación y los obligó a levantar distintos artículos para evitar que se mojen y se deterioren.
No muy lejos de allí, en torno a la intersección de 153 y 46, las calles lucían con un gran caudal de agua que complicaba el tránsito y a vecinos que viven en las adyacencias.
Cabe remarcar que a pocas cuadras se encuentra un arroyo y a la vera del mismo hay un barrio que suele sufrir las consecuencias de los debordes desbordes ante cada lluvia intensa.
Por otro lado, Mónica, vecina de 476 y 138 de Gorina, dio a conocer el anegamiento de la calle. "Con cuatro gotas se llenó la calle, si llegara a llover más el agua la tendremos en la cintura", dijo.
"El origen del problema fue cuando se creó el barrio que está en la mano derecha: cerraron el arroyo, lo entubaron con caño chico y el caudal del agua no circula sino retrocede; humo movimiento de suelo, rellenaron en altura y abrieron acá; después tenemos otro barrio allá pero el agua no va por los tubos sino por el pavimento", relató la mujer.
"Lo único que hicieron fue tapar un cauce natural. Este es un barrio que paga impuesto, que paga caro y miren como está", agregó sobre la génesis del problema-
"Le pido a las autoridades, al intendente... Ya me cansé de hablar con el delegado comunal y que me diga que la calle está baja", afirmó.
En números, según la Dirección de Hidrometereología local, llovió en algunos barrios de la Ciudad más de 100 milímetros.
El acumulado de lo que llovió hasta las 8:30hs. de hoy, barrio por barrio: - Abasto 125.51 - Villa Elvira 120.30 - El Peligro 113.69 - Melchor Romero 99.30 - Plaza Moreno 95.87 - Villa Elisa 94.85 - Etcheverry 93.96 - Arturo Seguí 91.70 - Parque Alberti 89.42 - San Carlos 87.87 - City Bell 76.09 - Tolosa 73.78 - Los Hornos 70.96 - Arana 68.82 - Los Porteños 66.54 - San Lorenzo 60.88 - Poblet 57.81 - Lisandro Olmos 48.91
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí