¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

VIDEO.- No para de llover en La Plata: así están los barrios afectados tras más de 40 horas de precipitaciones

Desde distintos barrios los damnificados reportan los inconvenientes al WhatsApp del diario EL DIA  (2214779896)

20 de Agosto de 2025 | 11:25

Escuchar esta nota

La incesante y caudalosa lluvia que afectaba desde la noche del lunes a La Plata y alrededores provocaba inconvenientes en los distintos barrios que iban desde ingreso de agua en viviendas hasta anegamiento de calles y desagües, según reportaron damnificados al WhatsApp de EL DIA (2214779896)

Este miércoles, tras conocerse una caída de agua superior a los 100 milímetros, uno de los puntos críticos de La Plata era la zona de 52 bis y 158, en Los Hornos. Se trata de un barrio con problemas de desagües y que cada vez que llueve de forma caudalosa los desbordes dan lugar a las penurias. 

Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: el acumulado barrio por barrio, mientras sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias

Por caso, desde una vivienda de bajos recursos de la zona, enviaron imágenes que refleja cómo el líquido acaparó el piso de la habitación y los obligó a levantar distintos artículos para evitar que se mojen y se deterioren. 

No muy lejos de allí, en torno a la intersección de 153 y 46, las calles lucían con un gran caudal de agua que complicaba el tránsito y a vecinos que viven en las adyacencias. 

Cabe remarcar que a pocas cuadras se encuentra un arroyo y a la vera del mismo hay un barrio que suele sufrir las consecuencias de los debordes desbordes ante cada lluvia intensa.

Por otro lado, Mónica, vecina de 476 y 138 de Gorina, dio a conocer el anegamiento de la calle. "Con cuatro gotas se llenó la calle, si llegara a llover más el agua la tendremos en la cintura", dijo.  

"El origen del problema fue cuando se creó el barrio que está en la mano derecha: cerraron el arroyo, lo entubaron con caño chico y el caudal del agua no circula sino retrocede; humo movimiento de suelo, rellenaron en altura y abrieron acá; después tenemos otro barrio allá pero el agua no va por los tubos sino por el pavimento", relató la mujer. 

"Lo único que hicieron fue tapar un cauce natural. Este es un barrio que paga impuesto, que paga caro y miren como está", agregó sobre la génesis del problema- 

"Le pido a las autoridades, al intendente... Ya me cansé de hablar con el delegado comunal y que me diga que la calle está baja", afirmó. 

En números, según la Dirección de Hidrometereología local, llovió en algunos barrios de la Ciudad más de 100 milímetros.

El acumulado de lo que llovió hasta las 8:30hs. de hoy, barrio por barrio: - Abasto 125.51 - Villa Elvira 120.30 - El Peligro 113.69 - Melchor Romero 99.30 - Plaza Moreno 95.87 - Villa Elisa 94.85 - Etcheverry 93.96 - Arturo Seguí 91.70 - Parque Alberti 89.42 - San Carlos 87.87 - City Bell 76.09 - Tolosa 73.78 - Los Hornos 70.96 - Arana 68.82 - Los Porteños 66.54 - San Lorenzo 60.88 - Poblet 57.81 - Lisandro Olmos 48.91

 

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

