Arrancó la sesión en Diputados: la oposición busca voltear los vetos de Milei

La oposición logró quórum y comenzó el debate en el recinto
Escuchar esta nota
Con la ayuda de dos libertarios, los bloques opositores alcanzaron el quórum con lo cual se abrió la sesión en la Cámara de Diputados donde se busca rechazar los vetos a las leyes de discapacidad y de jubilaciones.
La sesión comenzó con la presencia de 136 diputados que fueron aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia para Siempre y radicales,
Dos de las presencias que llamaron la atención fueron las de los libertarios Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.
También está previsto convertir en ley los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles. Ambas fueron aprobadas el pasado 10 de julio en el Senado, y hoy junto con los vetos a las leyes jubilatorias y de discapacidad, son los temas que monopolizarán la sesión impulsada por los bloques opositores.
Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, pidieron la sesión especial para tratar vetos jubilatorios, los proyectos sobre ATN y combustibles, una reforma al Régimen Penal Tributario, y un dictamen para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el Caso Libra.
El conglomerado de bloques opositores armó la agenda para que el último tema que se trate sea el proyecto sobre combustibles, y los primeros los vetos de la ley de discapacidad y del aumento del 7,2 por ciento a los jubilados.
Las iniciativas impulsadas por los gobernadores tienen asegurada la votación pero no los dos tercios ante un eventual veto de esas leyes, ya que el Gobierno presentó una propuesta alternativa que rompió el grupo de los mandatarios.
