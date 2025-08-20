Gimena Accardi confesó que le fue infiel a Nicolás Vázquez, y fue una bomba mediática. Después de 18 años en pareja, se terminó la relación e incluso el actor de la obra teatral "Rocky" que es furor ya habló de "divorcio". Lo cierto es que la noticias despertó las suspicacias sobre la crisis por parte de varios famosos, entre ellos Marcela Feudale.

“Me parece raro todo, ¿¡qué tanta explicación!? No le creo a ella. Para mí hay algo más ahí“, enfatizó en referencia a la conferencia de prensa que dio a la salida de Olga. Para la "Enana", ex VideoMatch, fue sospechoso que Accardi insista en que fue un hombre al azar al que no quería que fueran a buscar, cuando en un primer momento había jurado que “no hubo terceros en discordia” en la ruptura.

“¿Para qué tanta vuelta? Era nombrarlo y punto”, siguió en medio del debate sobre si se trató de una movida para sacar a Andrés Gil del centro de la escena.

Por su parte, Pepe Ochoa, afirmó que “en 2018 Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos vivían”. “¡¿Otro?!”, se sobresaltó.

De esta forma, Marcela Fuedale fue categórica sobre Gimena Accardi y el affaire fortuito a espaldas de Nicolás Vázquez: “A mí esto me da más la pauta de que la relación de ella continúa. Está tratando de cuidarlo a Nico. Y bueno, sí. Está tratando de cuidarlo, de separar esa relación que ella respetó en su momento”.