Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Marcas y Tendencias

Marcela Morelo en La Plata: 2 x 1 en entradas con Club EL DIA

Marcela Morelo en La Plata: 2 x 1 en entradas con Club EL DIA
27 de Agosto de 2025 | 19:14

Escuchar esta nota

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Leidas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Amondarain, el jugador Pincha del momento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla