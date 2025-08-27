Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Información General

Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora

Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
27 de Agosto de 2025 | 17:32

Escuchar esta nota

Un parásito conocido como gusano “come carne” preocupa a las autoridades sanitarias de Estados Unidos luego de ser hallado en un hombre que viajó desde El Salvador. Según se confirmó, el riesgo de contagio masivo es bajo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE.UU. informó que, por primera vez en muchos años, se detectó un caso humano de gusano barrenador en su territorio.

El caso fue confirmado en Maryland a principios de agosto. El paciente había viajado a El Salvador -país que enfrenta un brote activo de este parásito-, recibió atención médica inmediata y se recuperó sin complicaciones. Este hecho sorprendió a la comunidad científica, ya que se trata de la reaparición de una enfermedad que Estados Unidos había logrado erradicar décadas atrás.

La miasis, provocada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, también conocida como gusano barrenador del Nuevo Mundo, es un parásito que se alimenta de carne viva. Este gusano, que afecta principalmente al ganado, puede causar dolor e inflamación en los humanos, y en casos graves, puede derivar en complicaciones serias. En animales, especialmente en bovinos y caprinos, la infestación puede causar pérdidas económicas significativas.

Emily G. Hilliard, portavoz del HHS, señaló que este es el primer caso humano de miasis asociada con viajes desde un país afectado por un brote. Sin embargo, según Andrew Nixon, vocero del HHS, el riesgo para la salud pública estadounidense sigue siendo muy bajo, ya que no se han detectado nuevos contagios en el país ni en animales domésticos o silvestres.

El tratamiento de la miasis en humanos suele requerir intervención médica rápida. El proceso involucra la extracción quirúrgica de las larvas y la administración de antibióticos para evitar infecciones secundarias. Cuando se detecta a tiempo, la recuperación es generalmente completa.

El caso en Maryland pone de relieve la importancia de la vigilancia permanente y la colaboración entre servicios veterinarios y de salud pública, especialmente en países de Centroamérica, donde los brotes en ganado son recurrentes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Amondarain, el jugador Pincha del momento
Últimas noticias de Información General

Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?

Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos

Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?

Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"

La Ciudad
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Vecinos de un barrio de La Plata “intransitable” reclaman mejoras
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Los domingos rompa con lo que se repite hasta el cansancio 
Operativo saneamiento en el Bioparque La Plata
Deportes
VIDEOS. Manchester United cayó por penales ante Grimsby Town, de la cuarta división, en la Copa de la Liga
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!
Policiales
VIDEO. "¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata
La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol
Comenzó el juicio contra Marcelo Corazza por corrupción de menores
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
"Una noticia que duele": robaron la Escuela Nº 12 de City Bell
Espectáculos
La “Negra” Vernaci lapidaria con “En el barro”: “Un embole, una porno para pajeros”
La mamá de Ayelen Paleo fue detenida por integrar una red de prostitución de mujeres
Murió Eusebio Poncela, actor de "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, a los 79 años
Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Fuerte descargo de Daniela Celis tras el cruce con Thiago Medina: "Me da vergüenza la situación"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla