Con solo seis partidos en Primera, Mikel Amondarain fue convocado a la Selección Argentina

El juvenil Mikel Amondarain atraviesa un presente soñado. El volante de Estudiantes de La Plata fue convocado por Diego Placente a la Selección Argentina Sub-20, al igual que Valente Pierani, y se suma a una camada que se prepara con la mira puesta en el Mundial de la categoría que se disputará desde el 27 de septiembre (a poco de la vuelta de Copa Libertadores).
Surgido de Racing de Bavio y nacido en General Mansilla, en 2012 y con siete años fue captado por las juveniles del Pincha. Capitán y en abril pasado puso la firma como profesional. En Reserva, afirmado desde 2023, el "Vasquito" logró jugar 56 partidos -53 de titular- incluyendo mayo de este año. Anotó tres goles, dio una asistencia y solo una tarjeta roja. Solo se perdió 10 partidos de un total de 63 (ganando tres de cuatro clásicos): sí, pieza clave para Jonathan Schunke.
"LOS REFERENTES SIEMPRE SE ME ACERCAN Y ME HACEN SENTIR TRANQUILIDAD"— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 26, 2025
La palabra de Mikel Amondaraín luego del triunfo de Estudiantes vs. Aldosivi#LPFxTNTSports pic.twitter.com/4K1JoONIzi
Amondarain comenzó a llamar la atención en el club platense en julio de 2024, cuando fue citado por primera vez al plantel profesional de Eduardo Domínguez para ocupar un lugar en el banco frente a Unión y Huracán, además de la Copa Argentina ante Central Córdoba. Sin embargo, debió esperar un año para concretar su debut oficial: el 26 de julio pasado frente a Racing, en Avellaneda. Desde ese momento, su crecimiento fue constante y hoy acumula cuatro convocatorias consecutivas en Estudiantes, tres de ellas como titular, además de sumar rodaje en la Copa Libertadores.
La citación a la Sub-20 lo encuentra en el mejor momento de su corta carrera -hasta seguido por el Athletic Bilbao-, aunque abre un desafío particular: el calendario de la Selección coincide con las instancias decisivas de la Copa Libertadores, por lo que, en caso de ser convocado para el Mundial, Estudiantes podría perder a uno de los buenos de la cantera para la vuelta ante Flamengo (25 de septiembre).
