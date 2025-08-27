El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
Fue impulsada por quien estuviera al frente de la obra social de los jubilados en nuestra ciudad, Viviana Aguirre, desplazada por no querer ser parte de un entramado de coimas, según aseguró
El escándalo que desataron los audios atribuidos al ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde menciona la existencia un presunto entramado de pago de coimas que salpica a lo más alto del Gobierno nacional reavivó otras denuncias por corrupción en distintas sedes del PAMI.
Una de ellas es la impulsada por Viviana Aguirre, ex titular del PAMI en La Plata y quien fuera desplazada por no haber querido ser parte de esa estructura ilegal de recaudación para la política, o los políticos.
En marzo, Aguirre presentó una denuncia ante la Justicia Federal de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, luego de haber sufrido amenazas. Sin embargo de la Justicia "nunca me llamaron", aseguró. También fue a la Oficina Anticorrupción, al ministerio de Capital Humano y "finalmente fui a hablar con el senador Carlos Kikuchi y Sergio Vargas", recordó en declaraciones a Radio República. Kikuchi supo ser un dirigente libertario muy cercano a Javier Milei, pero hubo un distanciamiento.
Aguirre repasó que el "PAMI central arreglaba con los prestadores y a nosotros nos pedían firmar para poder coimear. Son peores que los kirchneristas". "Antes de que asumiera tenía llegada a Javier Milei. Le escribí varias veces para contarle estoy me clavó el visto. Le escribí a Karina Milei y directamente me bloqueó", afirmó. También recurrió a otros dirigentes libertarios, como Florencia Arietto, quien, según dijo, "en lugar de acompañarme quería sacarme información para llevarla a Sebastián Pareja", armador de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.
En 2023, Aguirre fue candidata a diputada nacional y así como señaló lo del PAMI también contó haber presentado un escrito ante la Justicia señalando que "Juan Osada, cercano a Sebastián Pareja, me pidió que le entregara un millón de pesos por mes de mi sueldo. Le dije que quería colaborar y que me pasara una cuenta para transferir. Me contestó que no se manejaba así, que tenía que poner ese dinero en un sobre y ellos lo pasaban a buscar una vez por mes".
