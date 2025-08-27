Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario

La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
27 de Agosto de 2025 | 11:28

Escuchar esta nota

La diputada nacional Rocío Bonacci (La Libertad Avanza) se accidentó hoy cuando viajaba en automóvil hacia la Capital Federal, acompañada por su padre, al despistarse el vehículo en el que viajaban en la autopista Buenos Aires-Rosario.

“Se durmió el chofer, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”, dijo a los medios José Bonacci, padre de la legisladora, dirigente del partido UNITE y ex concejal de Rosario, en breves declaraciones tras el siniestro.

La diputada y su padre viajaban a bordo de un automóvil Nissan Sendra de color gris, conducido por un chofer de la Cámara de Diputados, que se despistó cuando circulaban a la altura del partido bonaerense de Ramallo, debido a que Bonacci debía participar de actividades legislativas hoy en el Congreso.

Tanto Rocío Bonacci como su padre recibieron heridas leves y algunos cortes producto de los vidrios rotos del vehículo, de los que fueron atendidos en un centro asistencial de Ramallo, informó la policía.

La legisladora de La Libertad Avanza se sumó a esa fuerza 2023 de la mano de su padre, quien lideraba el partido UNITE en Rosario y desde 2017 trabajaba en el mismo espacio de Amalia Granata, de la que después se distanció para sumarse al partido de Javier Milei.

En el último tiempo Bonacci cobro notoriedad al mantener, durante una sesión de Diputados en marzo último, un fuerte enfrentamiento verbal con Lilia Lemoine, a la que incluso le arrojó agua mientras discutían acaloradamente.

La parlamentaria, que se hizo conocida por sus posturas contrarias al aborto, había protagonizado antes de eso una fuerte polémica con legisladores de otras bancadas, al anunciar un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo que finalmente no fue apoyado por su propio bloque.

