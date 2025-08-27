Difunden más audios de Diego Spagnoulo: “Dejan los dedos pegados"

En medio del escándalo judicial que desató la filtración de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, sobre coimas del Gobierno para la compra de medicamentos, este miércoles salieron a la luz nuevos mensajes de voz comprometedores para el oficialismo. "Estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y cobrar", se lo escucha decir al funcionario eyectado de su puesto al frente del organismo hace una semana.

El material protagonizado por el exabogado del presidente Javier Milei agrava la situación judicial de los altos funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) y el entorno más cercano del Presidente. Puntualmente, están mencionados la Secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei; y Eduardo "Lule" Mene m, hombre central en el Gobierno.

En total, habría otros siete nuevos audios filtrados en los que se oye al exfuncionario quejarse de su salario declarado y el poco margen que le dejaba la Secretaría General de la Presidencia para "manotear" dinero de la caja.

La información fue difundida este miércoles en el programa de streaming Data Clave de Carnaval Stream, en donde su conductor, Mauro Federico, aclaró: " La persona que estuvo distribuyendo este material es alguien de la más extrema proximidad con el presidente Javier Milei (...). Es una persona que tiene muchos años con Milei. Es una persona que hasta llegó a dormir en la misma cama".

El primer audio

En el primero de ellos, el extitular del Andis decía: "En enero cobré 3 palos. Hoy estoy cobrando 2.800.000, porque me subieron un límite de los aportes, y sigo cobrando 2.800.000. Y ahora viene ganancias, y la conchuda de Karina (Milei) congeló los salarios de los funcionarios... Y vos decís, che, loco, a los funcionarios no les cierra el blanco. Yo soy soltero, no tengo hijos, 2.800.000 me sobra. Pero si tenés dos hijos, vivís en un country, y los tenés que mandar (a los chicos) a la escuela, y pagar la obra social... No te cierra".

En rigor, Spagnuolo se expresaba con descontento por el nivel de sus ingresos declarados y por la imposibilidad de solventar sus gastos de manera legal. "Yo tengo rango de secretario de Estado. Loco, ¿qué están haciendo? Te pegan ese pijazo. Todos los funcionarios de Sandra (Petovello, ministra de Capital Humano) se les fueron a la mierda, y yo estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y cobrar un mango".

Y las quejas siguieron: "Es necesario sacar guita de algún lado para que te funcione. Tuvimos que sacar las horas extras... Al que queda, pagale bien. Hay gente que se gasta la guita en el pasaje ida y vuelta al laburo y en la comida", enfatizó.

El segundo audio

En un segundo audio, Spagnuolo decía: "Los Menem dicen y dicen... Flaco, sos un Menem, partimos de esa base. Te venís a hacer el moralista acá que tenemos que cuidar el mango y morir de hambre. Cómo hacés para chupar esa pija y después no ir y decir tenemos que subir los sueldos. Te pone en una situación como diciendo “qué te calienta si con la que te estás choreando de guita (...). A mí me pone en esa situación".

En línea con su descargo contra Karina Milei, en el tercer audio se escucha: "Le manotean la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Tienen frente de conflicto en todos lados". El exfuncionario daba a entender que su área no era la única afectada por el robo.

“Yo no hago más quilombo. Pero como estaba denunciando todo esto… No puedo. Estaba denunciando que nosotros le íbamos a pedir guita a los que estamos denunciando”, continuaba su alocución el exfuncionario.

Puntualmente, respecto de Karina Milei, lanzó: “No es que fue beneficiada. Ella maneja todo. No es que fue beneficiada. Ella maneja todo"

Entonces, nosotros dos vendemos torta, y yo voy a manejar el negocio de las tortas. Pero no es que lo manejo compitiendo, sino que obligo. Entonces, voy a vender todas mis tortas, todas estas, y a vos te dejo a la flaquita, te digo 'andá vendele a este que está a dieta tu torta'. O sea, es tremendo”.

En otro tramo de los audios filtrados, Spagnuolo rememora un hecho que fue usado por el Gobierno para generar impacto en la opinión pública y, de esa manera, intentar justificar los recortes al sector de discapacidad: una supuesta pensión otorgada a una persona que había presentado una radiografía de un perro.

"Mirá la comunicación. Lo tenés al pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información. La radiografía del perro dijimos: esta pensión no se otorgó, y qué va y dice? Que se otorgó. Y yo tengo que andar explicando por qué dicen ‘Está mintiendo, está mintiendo’. Y yo: te lo pasé clarito, no se otorgó ”, mencionaba el entonces funcionario.

Finalmente, respecto la dupla Lule Menem-Karina, espetó: "Son desprolijos. Todo eso es Lule. Los está cogiendo a todos con la pija de Karina, no la de él. Aparte, vos lo ves, negro desagradable... ¿Vos viste lo feo que es? (...) Este está dejando todos los dedos marcados. Aparte son seis meses los que llevamos y ya estás haciendo este zafarrancho. Karina era una mina que hacía tortas y hoy maneja todo esto... Cómo hacés".