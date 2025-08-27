Difunden más audios de Diego Spagnoulo: “Dejan los dedos pegados"
Difunden más audios de Diego Spagnoulo: “Dejan los dedos pegados"
La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol
VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
¡No deja títere con cabeza! Luciana Elbusto y su encuentro con Martín Demichelis: “Me dijo que nos vayamos juntos”
Revelan un chat entre Lilia Lemoine y Martín Menem en pleno cruce con Pagano: "Es culpa de Santi Caputo"
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó
VIDEO. "¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Caso Nisman: imputaron a la ex fiscal Viviana Fein por las fallas en la escena del crimen
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Alberto Fernández en Comodoro Py: qué dice la denuncia de la madre de Fabiola Yáñez en su contra
Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
La “Negra” Vernaci lapidaria con “En el barro”: “Un embole, una porno para pajeros”
Fuerte descargo de Daniela Celis tras el cruce con Thiago Medina: "Me da vergüenza la situación"
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Marcela Morelo en La Plata: 2 x 1 en entradas con Club EL DIA
Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses, aspira a liderar la ONU
El Gobierno renovó los vencimientos de deuda en pesos, pero con tasas de hasta 75%
Murió Eusebio Poncela, actor de "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, a los 79 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Habla de “la repartija” en las compras de medicamentos; “dejan los dedos pegados”, dice; críticas a Karina Milei y Adorni.
Escuchar esta nota
En medio del escándalo judicial que desató la filtración de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, sobre coimas del Gobierno para la compra de medicamentos, este miércoles salieron a la luz nuevos mensajes de voz comprometedores para el oficialismo. "Estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y cobrar", se lo escucha decir al funcionario eyectado de su puesto al frente del organismo hace una semana.
El material protagonizado por el exabogado del presidente Javier Milei agrava la situación judicial de los altos funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) y el entorno más cercano del Presidente. Puntualmente, están mencionados la Secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei; y Eduardo "Lule" Mene m, hombre central en el Gobierno.
En total, habría otros siete nuevos audios filtrados en los que se oye al exfuncionario quejarse de su salario declarado y el poco margen que le dejaba la Secretaría General de la Presidencia para "manotear" dinero de la caja.
La información fue difundida este miércoles en el programa de streaming Data Clave de Carnaval Stream, en donde su conductor, Mauro Federico, aclaró: " La persona que estuvo distribuyendo este material es alguien de la más extrema proximidad con el presidente Javier Milei (...). Es una persona que tiene muchos años con Milei. Es una persona que hasta llegó a dormir en la misma cama".
El primer audio
En el primero de ellos, el extitular del Andis decía: "En enero cobré 3 palos. Hoy estoy cobrando 2.800.000, porque me subieron un límite de los aportes, y sigo cobrando 2.800.000. Y ahora viene ganancias, y la conchuda de Karina (Milei) congeló los salarios de los funcionarios... Y vos decís, che, loco, a los funcionarios no les cierra el blanco. Yo soy soltero, no tengo hijos, 2.800.000 me sobra. Pero si tenés dos hijos, vivís en un country, y los tenés que mandar (a los chicos) a la escuela, y pagar la obra social... No te cierra".
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno renovó los vencimientos de deuda en pesos, pero con tasas de hasta 75%
En rigor, Spagnuolo se expresaba con descontento por el nivel de sus ingresos declarados y por la imposibilidad de solventar sus gastos de manera legal. "Yo tengo rango de secretario de Estado. Loco, ¿qué están haciendo? Te pegan ese pijazo. Todos los funcionarios de Sandra (Petovello, ministra de Capital Humano) se les fueron a la mierda, y yo estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y cobrar un mango".
Y las quejas siguieron: "Es necesario sacar guita de algún lado para que te funcione. Tuvimos que sacar las horas extras... Al que queda, pagale bien. Hay gente que se gasta la guita en el pasaje ida y vuelta al laburo y en la comida", enfatizó.
El segundo audio
En un segundo audio, Spagnuolo decía: "Los Menem dicen y dicen... Flaco, sos un Menem, partimos de esa base. Te venís a hacer el moralista acá que tenemos que cuidar el mango y morir de hambre. Cómo hacés para chupar esa pija y después no ir y decir tenemos que subir los sueldos. Te pone en una situación como diciendo “qué te calienta si con la que te estás choreando de guita (...). A mí me pone en esa situación".
En línea con su descargo contra Karina Milei, en el tercer audio se escucha: "Le manotean la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Tienen frente de conflicto en todos lados". El exfuncionario daba a entender que su área no era la única afectada por el robo.
“Yo no hago más quilombo. Pero como estaba denunciando todo esto… No puedo. Estaba denunciando que nosotros le íbamos a pedir guita a los que estamos denunciando”, continuaba su alocución el exfuncionario.
Puntualmente, respecto de Karina Milei, lanzó: “No es que fue beneficiada. Ella maneja todo. No es que fue beneficiada. Ella maneja todo"
Entonces, nosotros dos vendemos torta, y yo voy a manejar el negocio de las tortas. Pero no es que lo manejo compitiendo, sino que obligo. Entonces, voy a vender todas mis tortas, todas estas, y a vos te dejo a la flaquita, te digo 'andá vendele a este que está a dieta tu torta'. O sea, es tremendo”.
En otro tramo de los audios filtrados, Spagnuolo rememora un hecho que fue usado por el Gobierno para generar impacto en la opinión pública y, de esa manera, intentar justificar los recortes al sector de discapacidad: una supuesta pensión otorgada a una persona que había presentado una radiografía de un perro.
"Mirá la comunicación. Lo tenés al pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información. La radiografía del perro dijimos: esta pensión no se otorgó, y qué va y dice? Que se otorgó. Y yo tengo que andar explicando por qué dicen ‘Está mintiendo, está mintiendo’. Y yo: te lo pasé clarito, no se otorgó ”, mencionaba el entonces funcionario.
Finalmente, respecto la dupla Lule Menem-Karina, espetó: "Son desprolijos. Todo eso es Lule. Los está cogiendo a todos con la pija de Karina, no la de él. Aparte, vos lo ves, negro desagradable... ¿Vos viste lo feo que es? (...) Este está dejando todos los dedos marcados. Aparte son seis meses los que llevamos y ya estás haciendo este zafarrancho. Karina era una mina que hacía tortas y hoy maneja todo esto... Cómo hacés".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí