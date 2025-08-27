Alberto Fernández en Comodoro Py: qué dice la denuncia de la madre de Fabiola Yáñez en su contra

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana
El exmandatario declaró ante el juez Ariel Lijo y ratificó su acusación contra Miriam Verdugo, madre de la ex primera dama. La causa se reabrió tras un fallo de la Cámara Federal
Alberto Fernández se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para declarar en la causa por presunto falso testimonio contra Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yáñez.
El ex presidente llegó escoltado por un fuerte operativo de seguridad poco después del mediodía y permaneció alrededor de una hora en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo. Allí ratificó su acusación, se constituyó formalmente como querellante, amplió detalles y pidió medidas de prueba. Según fuentes judiciales, su planteo apunta a que Verdugo habría declarado bajo juramento con la intención deliberada de perjudicarlo.
El expediente ya había sido archivado por el juez Lijo luego de que el fiscal Ramiro González desestimara la denuncia. Sin embargo, en mayo de este año la Cámara Federal porteña —con la firma de Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun— revocó esa decisión y habilitó que la investigación siguiera adelante aun si era impulsada únicamente por la querella.
En septiembre de 2024, Miriam Verdugo brindó una testimonial de más de seis horas en la que describió episodios de violencia física y psicológica que habría sufrido su hija cuando era pareja de Fernández.
Aseguró que durante el embarazo “Alberto la sacaba de los brazos, la zamarreó y la tiró frente a la puerta del ascensor”, y relató que incluso la presionó para practicarse un aborto que no quería.
Verdugo también dijo que Fabiola era “una rehén económica”, sometida a la dependencia de Fernández y sin posibilidades de avanzar laboralmente sin su intervención.
El dólar cerró en baja, cayeron los bonos y otra vez sube el Riesgo País
Más allá de esta causa, Fernández enfrenta otro proceso judicial más avanzado. El juez federal Julián Ercolini tiene bajo análisis elevar a juicio oral la investigación por violencia de género iniciada por Yáñez.
El ex presidente está procesado por lesiones leves y graves agravadas por el contexto de violencia de género, además de amenazas coactivas, en concurso real. El fiscal González ya dio por cerrada la instrucción y pidió la apertura del debate oral.
Los abogados de Yáñez adelantaron que reclamarán una condena de hasta 12 años de prisión, el máximo previsto para los delitos atribuidos. El fiscal, por su parte, consideró que existió “un contexto de violencia de género signado por la relación asimétrica de poder con el agresor”, caracterizado por hostigamientos, insultos y un trato sistemáticamente denigrante.
Mientras tanto, la Justicia deberá resolver si las acusaciones de la madre de la ex primera dama constituyeron un falso testimonio o si formaron parte de las pruebas que sostienen la acusación principal contra Alberto Fernández.
