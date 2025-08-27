¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
Este año el fenómeno llegará en tiempo y forma ya que la formación de un centro de bajas presiones dará lugar a tormentas de variada intensidad, algunas fuertes
Agosto de 2025 parece estar destinado a quedar en el recuerdo meteorológico como el mes de las ciclogénesis con lluvias abundantes en el centro de la Argentina. Sólo basta recordar el fenómeno que afectó a La Plata hace poco más de una semana, por el cual se acumuló una lluvia de unos 140 ml.
Según expertos del sitio especializado de Meteored Argentina, gran parte del centro del país transita una calma meteorológica que responde a un periodo de tiempo muy estable, separando el evento de ciclogénesis de la semana pasada, con el fenómeno que tendrá lugar este fin de semana y que afectará a nuestra región.
El invierno se está despidiendo con características primaverales, dadas por una atmósfera estable y cielos mayormente libres de nubosidad, a lo que se suma una marcada circulación del sector norte, lo que favorece el aumento de temperaturas en gran parte del centro del país.
El resto de los días hábiles de la semana hábil continuará sin mayores cambios, salvo por los vientos que se ubicarán del este o noreste con intensidad en aumento, al igual que tendremos un gradual ascenso en las temperaturas mínimas, en tanto que las máximas continuarán estando en torno de los 20 °C. Hacia el viernes, la nubosidad comenzará a dar el presente, en forma parcial.
Hacia el 30 de agosto podría gestarse un centro de bajas presiones (ciclogénesis) en la porción central del país, lo que implica la formación áreas con lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad, con valores significativos de precipitación acumulada sobre Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. En el caso del AMBA, la desmejora será notoria a partir de la tarde del sábado 30, con lluvias y tormentas que serán de moderada intensidad.
El día más complejo en cuanto a fenómenos meteorológicos, será este domingo 31, con probables lluvias de variada intensidad y tormentas aisladas que estarían afectando de inicio a fin durante el día en Buenos Aires y particularmente en La Plata, pero especialmente en todo el centro del país donde se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados totales que pueden superar ampliamente los 100 mm.
El viento será también protagonista, ya que, de acuerdo con las previsiones de Meteored, además de las precipitaciones persistentes el domingo sobre el AMBA se pueden registrar ráfagas mayores a 50 km/h, en tanto que hacia el centro y oeste del país se esperan vientos persistentes de más de 50 km/h, con ráfagas superiores.
Hasta el momento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se acumularon unos 130 mm durante el mes de agosto. Las previsiones para este fin de semana, pueden hacer que el mes se despida con acumulados cercanos a los 200 mm, casi el triple de los 70 mm que suelen acumularse en promedio durante este mes.
Este año, el tiempo le dará la razón al mito de la Tormenta de Santa Rosa, algo que sucede en promedio, el 57 % de las ocasiones en fechas cercanas al 30 de agosto.
