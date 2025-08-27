Francos en Diputados: "Es indignante que se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen aumentos para cada sector social"
Francos en Diputados: "Es indignante que se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen aumentos para cada sector social"
El dólar retoma la tendencia alcista, caen los bonos y otra vez sube el Riesgo País
Escándalo de los audios: en el celular de Spagnuolo no encontraron chats con los Milei y sospechan que fueron borrados
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Cuánto cobrará una autoridad de mesa en las elecciones de octubre: ¿y en septiembre?
VIDEO. Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
Cayó una banda narco que operaba con "soldaditos" en Altos de San Lorenzo
VIDEO. Una mujer robó una bicicleta al frente de una escuela de La Plata
Ronda de diálogo en el Colegio Nacional para profundizar los lazos entre la UNLP y la comunidad platense
Los platenses se endeudan para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este mediodía, más de 50 vecinos de Estancia Chica y alrededores llevan adelante una manifestación en la Ruta 36 y 460 para reclamar el arreglo de las calles 460 y 202, que se encuentran intransitables en la zona de la localidad de Abasto.
Según expresaron los vecinos a EL DIA desde temprano, contaron que la situación afecta de manera directa a toda la comunidad: “Uno de los accesos más importantes es el que conecta con el Colegio Agropecuario ubicado sobre Ruta 36. Es una vía clave por donde circula la Línea Oeste y hoy está en condiciones imposibles de transitar”.
En tanto, los vecinos aseguran que el deterioro de las calles complica la vida diaria de los vecinos y representa un riesgo constante. “No podemos seguir viviendo con las calles en este estado”, remarcaron.
"El estado de las calles es tan grave que una persona recientemente operada y que sufre de la espalda dijo que se le abren los puntos cada vez que pasa con el auto por el movimiento de los pozos", dijo una vecina a este medio.
LE PUEDE INTERESAR
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- Caos en 7 y 50 por una protesta de taxistas
Con esta medida, la comunidad de Estancia Chica y alrededores buscan visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas a las autoridades para que se lleven adelante las obras de reparación necesarias.
"Queremos que bajen las autoridades municipales, no el delgado porque ya nos cansamos de reclamar en la delegación de Abasto. Que vengan los funcionarios del área de obras. Son más de 50 vecinos los que se hicieron presentes en el reclamo", finalizó una vecina que dialogó en exclusiva con EL DIA.
Por último, en la zona se encuentra una custodia policial de la Comisaría Séptima de Abasto, que tiene jurisdicción en la zona y el tránsito en la zona está complicado ya que se encuentra cortada la mano de la Ruta Provincial 36 sentido a la localidades de Abasto, Melchor Romero y Lisandro Olmos. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí