Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$10.000.000! “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles

  

Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles
27 de Agosto de 2025 | 12:29

Escuchar esta nota

Este mediodía, más de 50 vecinos de Estancia Chica y alrededores llevan adelante una manifestación en la Ruta 36 y 460 para reclamar el arreglo de las calles 460 y 202, que se encuentran intransitables en la zona de la localidad de Abasto.

Según expresaron los vecinos a EL DIA desde temprano, contaron que la situación afecta de manera directa a toda la comunidad: “Uno de los accesos más importantes es el que conecta con el Colegio Agropecuario ubicado sobre Ruta 36. Es una vía clave por donde circula la Línea Oeste y hoy está en condiciones imposibles de transitar”.

En tanto, los vecinos aseguran que el deterioro de las calles complica la vida diaria de los vecinos y representa un riesgo constante. “No podemos seguir viviendo con las calles en este estado”, remarcaron.

"El estado de las calles es tan grave que una persona recientemente operada y que sufre de la espalda dijo que se le abren los puntos cada vez que pasa con el auto por el movimiento de los pozos", dijo una vecina a este medio.

LE PUEDE INTERESAR

Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Caos en 7 y 50 por una protesta de taxistas

Con esta medida, la comunidad de Estancia Chica y alrededores buscan visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas a las autoridades para que se lleven adelante las obras de reparación necesarias.

"Queremos que bajen las autoridades municipales, no el delgado porque ya nos cansamos de reclamar en la delegación de Abasto. Que vengan los funcionarios del área de obras. Son más de 50 vecinos los que se hicieron presentes en el reclamo", finalizó una vecina que dialogó en exclusiva con EL DIA. 

Por último, en la zona se encuentra una custodia policial de la Comisaría Séptima de Abasto, que tiene jurisdicción en la zona y el tránsito en la zona está complicado ya que se encuentra cortada la mano de la Ruta Provincial 36 sentido a la localidades de Abasto, Melchor Romero y Lisandro Olmos. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades en La Plata: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Últimas noticias de La Ciudad

Ronda de diálogo en el Colegio Nacional para profundizar los lazos entre la UNLP y la comunidad platense

Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste

VIDEO.- Caos en 7 y 50 por una protesta de taxistas

Exitoso rescate de un gatito en Arturo Seguí
Policiales
Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó
Cayó una banda narco que operaba con "soldaditos" en Altos de San Lorenzo
Familiares de víctimas del fentanilo adulterado en Diputados: "Necesitamos acciones inmediatas para llegar a los culpables"
Se complicó la salud de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno
VIDEO. Una mujer robó una bicicleta al frente de una escuela de La Plata
Deportes
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Amondarain, el jugador Pincha del momento
Información General
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?
Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos
Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Espectáculos
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Romina Manguel confirmó un romance con Matías Martin: dio la fecha y se armó flor de lío
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia" 
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla