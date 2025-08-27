Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles

Este mediodía, más de 50 vecinos de Estancia Chica y alrededores llevan adelante una manifestación en la Ruta 36 y 460 para reclamar el arreglo de las calles 460 y 202, que se encuentran intransitables en la zona de la localidad de Abasto.

Según expresaron los vecinos a EL DIA desde temprano, contaron que la situación afecta de manera directa a toda la comunidad: “Uno de los accesos más importantes es el que conecta con el Colegio Agropecuario ubicado sobre Ruta 36. Es una vía clave por donde circula la Línea Oeste y hoy está en condiciones imposibles de transitar”.

En tanto, los vecinos aseguran que el deterioro de las calles complica la vida diaria de los vecinos y representa un riesgo constante. “No podemos seguir viviendo con las calles en este estado”, remarcaron.

"El estado de las calles es tan grave que una persona recientemente operada y que sufre de la espalda dijo que se le abren los puntos cada vez que pasa con el auto por el movimiento de los pozos", dijo una vecina a este medio.

Con esta medida, la comunidad de Estancia Chica y alrededores buscan visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas a las autoridades para que se lleven adelante las obras de reparación necesarias.

"Queremos que bajen las autoridades municipales, no el delgado porque ya nos cansamos de reclamar en la delegación de Abasto. Que vengan los funcionarios del área de obras. Son más de 50 vecinos los que se hicieron presentes en el reclamo", finalizó una vecina que dialogó en exclusiva con EL DIA.

Por último, en la zona se encuentra una custodia policial de la Comisaría Séptima de Abasto, que tiene jurisdicción en la zona y el tránsito en la zona está complicado ya que se encuentra cortada la mano de la Ruta Provincial 36 sentido a la localidades de Abasto, Melchor Romero y Lisandro Olmos. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona.