Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana
Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana
En medio de los incidentes, Milei rompió el silencio sobre el escándalo de coimas: "Lo que dice Spagnuolo es mentira"
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Caso Nisman: imputaron a la ex fiscal Viviana Fein por las fallas en la escena del crimen
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Fuerte descargo de Daniela Celis tras el cruce con Thiago Medina: "Me da vergüenza la situación"
Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses, aspira a liderar la ONU
Murió Eusebio Poncela, actor de "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, a los 79 años
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
"Una noticia que duele": robaron la Escuela Nº 12 de City Bell
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Cuánto cobrará una autoridad de mesa en las elecciones de octubre: ¿y en septiembre?
Otra vez habló la ex funcionaria que denunció corrupción en PAMI La Plata: "Milei sabe todo y no hace nada"
VIDEO. Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El diplomático argentino confirmó en Washington que será candidato a secretario general de Naciones Unidas. Tiene fuertes lazos con la ciudad de La Plata, donde nació su madre, y es fanático de Estudiantes
Escuchar esta nota
El argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), anunció oficialmente que se postulará para ser el próximo secretario general de la ONU. La confirmación llegó durante un encuentro con medios en Washington, donde expresó: “Voy a ser candidato a secretario general de la ONU”.
Hasta ahora, Grossi solo había deslizado la posibilidad de presentarse cuando finalice el mandato de António Guterres, en enero de 2027. Con esta declaración, el diplomático de 63 años dejó en claro que ya comenzó a dar los pasos formales para entrar en la carrera. “La rueda ha comenzado a girar”, dijo, anticipando que el procedimiento oficial de nominación se pondrá en marcha “en las próximas semanas”.
El anuncio coincidió con su reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que también abordó temas de cooperación nuclear y seguridad internacional.
Grossi es un diplomático de carrera con más de tres décadas de experiencia. Fue embajador argentino en Austria entre 2013 y 2019 y, desde ese mismo año, ocupa la conducción del OIEA, el organismo nuclear de la ONU con sede en Viena.
En ese rol ha estado al frente de las discusiones más sensibles de la agenda mundial: el programa nuclear iraní, la seguridad de las plantas ucranianas en medio de la guerra y los esfuerzos globales de no proliferación.
Su gestión al frente del OIEA se caracteriza por un perfil activo, con declaraciones públicas firmes y una presencia constante en escenarios de crisis. Analistas internacionales destacan su capacidad de mediación y su prestigio técnico, factores que fortalecen su proyección como candidato a la ONU.
LE PUEDE INTERESAR
Escalada contra la Fed: Trump echó a una directora
LE PUEDE INTERESAR
Argentina declaró terrorista al venezolano Cártel de los Soles
Según una regla no escrita de rotación continental en la secretaría general de Naciones Unidas, la región que sigue es América Latina. Esa circunstancia abre la puerta a la candidatura de Grossi, que podría convertirse en el primer latinoamericano en ocupar ese cargo desde el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.
La competencia, de todos modos, no será sencilla: las potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— tendrán un rol decisivo en el proceso de selección.
Mientras lanzaba su candidatura, Grossi también brindó novedades sobre la situación nuclear en Medio Oriente. Confirmó que un equipo de inspectores del OIEA ingresó a la planta de Bushehr, en Irán, la primera visita desde que Teherán suspendió su cooperación con la agencia el mes pasado tras la breve guerra con Israel y los bombardeos estadounidenses.
“Hoy están inspeccionando Bushehr”, dijo Grossi, y advirtió que se mantienen conversaciones para que los inspectores puedan acceder a todas las instalaciones, incluidas las que resultaron afectadas por ataques militares. “No existe tal cosa como un trabajo de inspección a la carta”, remarcó.
Más allá de su proyección internacional, Grossi mantiene fuertes lazos con La Plata. Su madre nació en la Ciudad y él mismo se declara un apasionado hincha de Estudiantes, club al que sigue desde cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. “Soy pincha de corazón”, suele repetir en entrevistas, y no es raro que haga coincidir sus viajes para no perderse partidos importantes del equipo.
Ese costado personal lo conecta con una identidad local que sigue cultivando pese a ocupar los más altos cargos de la diplomacia mundial. Para La Plata, su eventual llegada a la secretaría general de la ONU sería motivo de orgullo y reconocimiento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí