Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

El Mundo

Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses, aspira a liderar la ONU

El diplomático argentino confirmó en Washington que será candidato a secretario general de Naciones Unidas. Tiene fuertes lazos con la ciudad de La Plata, donde nació su madre, y es fanático de Estudiantes

Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses, aspira a liderar la ONU

Fatih Birol (Director ejecutivo de Agencia Internacional de la Energía) y Rafael Grossi (director general del Organismo Internacional de Energía Atómica), con la camiseta de Estudiantes

27 de Agosto de 2025 | 14:42

Escuchar esta nota

El argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), anunció oficialmente que se postulará para ser el próximo secretario general de la ONU. La confirmación llegó durante un encuentro con medios en Washington, donde expresó: “Voy a ser candidato a secretario general de la ONU”.

Hasta ahora, Grossi solo había deslizado la posibilidad de presentarse cuando finalice el mandato de António Guterres, en enero de 2027. Con esta declaración, el diplomático de 63 años dejó en claro que ya comenzó a dar los pasos formales para entrar en la carrera. “La rueda ha comenzado a girar”, dijo, anticipando que el procedimiento oficial de nominación se pondrá en marcha “en las próximas semanas”.

El anuncio coincidió con su reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que también abordó temas de cooperación nuclear y seguridad internacional.

Trayectoria internacional

Grossi es un diplomático de carrera con más de tres décadas de experiencia. Fue embajador argentino en Austria entre 2013 y 2019 y, desde ese mismo año, ocupa la conducción del OIEA, el organismo nuclear de la ONU con sede en Viena.

En ese rol ha estado al frente de las discusiones más sensibles de la agenda mundial: el programa nuclear iraní, la seguridad de las plantas ucranianas en medio de la guerra y los esfuerzos globales de no proliferación.

Su gestión al frente del OIEA se caracteriza por un perfil activo, con declaraciones públicas firmes y una presencia constante en escenarios de crisis. Analistas internacionales destacan su capacidad de mediación y su prestigio técnico, factores que fortalecen su proyección como candidato a la ONU.

LE PUEDE INTERESAR

Escalada contra la Fed: Trump echó a una directora

LE PUEDE INTERESAR

Argentina declaró terrorista al venezolano Cártel de los Soles

El turno de América Latina

Según una regla no escrita de rotación continental en la secretaría general de Naciones Unidas, la región que sigue es América Latina. Esa circunstancia abre la puerta a la candidatura de Grossi, que podría convertirse en el primer latinoamericano en ocupar ese cargo desde el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

La competencia, de todos modos, no será sencilla: las potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— tendrán un rol decisivo en el proceso de selección.

Contexto nuclear

Mientras lanzaba su candidatura, Grossi también brindó novedades sobre la situación nuclear en Medio Oriente. Confirmó que un equipo de inspectores del OIEA ingresó a la planta de Bushehr, en Irán, la primera visita desde que Teherán suspendió su cooperación con la agencia el mes pasado tras la breve guerra con Israel y los bombardeos estadounidenses.

“Hoy están inspeccionando Bushehr”, dijo Grossi, y advirtió que se mantienen conversaciones para que los inspectores puedan acceder a todas las instalaciones, incluidas las que resultaron afectadas por ataques militares. “No existe tal cosa como un trabajo de inspección a la carta”, remarcó.

Vínculos con La Plata

Más allá de su proyección internacional, Grossi mantiene fuertes lazos con La Plata. Su madre nació en la Ciudad y él mismo se declara un apasionado hincha de Estudiantes, club al que sigue desde cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. “Soy pincha de corazón”, suele repetir en entrevistas, y no es raro que haga coincidir sus viajes para no perderse partidos importantes del equipo.

Ese costado personal lo conecta con una identidad local que sigue cultivando pese a ocupar los más altos cargos de la diplomacia mundial. Para La Plata, su eventual llegada a la secretaría general de la ONU sería motivo de orgullo y reconocimiento.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Actividades en La Plata: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Amondarain, el jugador Pincha del momento
Últimas noticias de El Mundo

Escalada contra la Fed: Trump echó a una directora

Argentina declaró terrorista al venezolano Cártel de los Soles

Musk vs. el monopolio de la inteligencia artificial

EE UU envía al Caribe otro submarino nuclear
Información General
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?
Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos
Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Deportes
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Policiales
Comenzó el juicio contra Marcelo Corazza por corrupción de menores
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
"Una noticia que duele": robaron la Escuela Nº 12 de City Bell
Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó
Cayó una banda narco que operaba con "soldaditos" en Altos de San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla