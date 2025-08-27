Caso Nisman: imputaron a la ex fiscal Viviana Fein por las fallas en la escena del crimen

Francos en Diputados: denunció que el escándalo por los audios es una "operación política"
Francos en Diputados: denunció que el escándalo por los audios es una "operación política"
El juez federal Julián Ercolini acusó a ella y al magistrado Manuel De Campos por las graves irregularidades ocurridas en el departamento en 2015
Escuchar esta nota
El juez federal Julián Ercolini imputó a la ex fiscal Viviana Fein y al juez Manuel De Campos por su responsabilidad en las fallas detectadas en la preservación de la escena del crimen tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. El funcionario fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento en la causa AMIA.
La medida se tomó a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien remarcó que las irregularidades cometidas por los funcionarios judiciales y de seguridad generaron la pérdida de pruebas claves y entorpecieron la investigación.
Según la investigación, en menos de diez horas ingresaron al departamento 88 personas entre funcionarios judiciales, policías, prefectos y miembros del Poder Ejecutivo. No se encontró ninguna huella del propio Nisman, pero sí la de un prefecto encargado de custodiar el lugar.
El perito Osvaldo Raffo, histórico forense del Cuerpo Médico de la Corte, describió la actuación en el lugar como la de “una manada de búfalos”. Testimonios de testigos y vecinos confirman que no existió un cerco de seguridad: personas ajenas al procedimiento pudieron ingresar y circular sin control por el edificio.
Por las mismas irregularidades ya habían sido imputados el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, su colaborador Darío Ruiz, y los ex jefes de la Policía Federal, Román Di Santo, y de Prefectura, Luis Heiler.
Taiano señaló que tanto Fein como De Campos actuaron con “desidia” e incumplieron con su deber de garantizar un procedimiento ajustado a las normas, lo que impactó directamente en la investigación del homicidio.
La pesquisa apunta ahora a los servicios de Inteligencia del Ejército bajo la conducción del general César Milani en aquel momento. Según trascendió, ya se emitieron las primeras diez citaciones a oficiales y se prevé la convocatoria de más de 90 miembros de Inteligencia Militar y Personal de Inteligencia Civil.
Fein, ahora imputada, sostuvo que fue apartada de la investigación “cuando empecé a indagar sobre los servicios de Inteligencia”.
