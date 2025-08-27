Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó

Un grave accidente de tránsito sucedió durante la noche de ayer en la norte de nuestra Región, cuando una mujer que conducía su motocicleta chocó contra un particular en el Camino Belgrano y la calle 454, en la localidad de City Bell.

Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, contaron que el siniestro vial sucedió entre un vehículo particular marca Volswaguem modelo gol y una motocicleta, donde en el rodado menor iba una mujer embarazada con dos chicos que se salvaron de milagro, informaron.

En tanto, al lugar acudió una ambulancia del SAME, quien asistió a los heridos y fueron trasladados al Hospital San Roque de Gonnet.

Por último, la caratula se tituló "Lesiones por Accidente", donde intervino la UFI en Turno y agentes de la Comisaría Decima de City Bell, que tiene jurisdicción en la zona.