Policiales

Impactante accidente a metros de Plaza Malvinas: un herido "grave" y complicaciones en tránsito

Impactante accidente a metros de Plaza Malvinas: un herido "grave" y complicaciones en tránsito
27 de Agosto de 2025 | 20:30

Un grave accidente tuvo lugar a metros de Plaza Malvinas, en la intersección de 19 y 57. Los involucrados son un Peugeot 308 y una motocicleta Mondial RD 150 cc.

El motociclista se llevó la peor parte. Testigos indicaron a Diario EL DIA que resultó “herido grave” y fue trasladado al centro médico más cercano por una ambulancia del SAME.

Efectivos policiales se acercaron al lugar para coordinar las tareas investigativas, llevándose a cabo por estas horas las pericias. El accidente de tránsito ocurrió pasadas las 18 hs. 

Se desconoce el estado de salud del conductor del automóvil. La zona, señalaron los vecinos, es “un caos de tránsito”.

Se encuentra cortada la calle en 19 y 56 así como en 57 y 19. Se recomienda evitar la zona.

 

