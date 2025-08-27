Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol

La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol
27 de Agosto de 2025 | 17:23

Un jubilado de 86 años murió este miércoles luego de sufrir un corte con una herramienta mientras podaba un árbol en su vivienda Lisandro Olmos, ubicada en 46 entre 304 y 305.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Atilio Mario Driussi, presentaba un profundo corte en la pierna izquierda a la altura de la ingle y fue encontrado tendido en el patio de la propiedad.

El hallazgo fue realizado por su hijo, Daniel Driussi, quien al ingresar al domicilio se encontró con el cuerpo de su padre boca abajo y con una gran mancha de sangre. Un amigo del joven fue quién alertó al 911. 

Según se indicó, el jubilado tenía “una pierna desgarrada, al lado de una motosierra”. A pocos metros, los oficiales localizaron varias herramientas, entre ellas una amoladora de mano con disco de corte para madera, que presentaba manchas de sangre junto al posible elemento que causó la tragedia.

En el lugar no se detectaron signos de violencia, daños ni faltantes, por lo que se presume que se trató de un accidente doméstico mientras manipulaba la herramienta.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente y el inicio de las actuaciones de rigor bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”.

