Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"

Newell’s Old Boys está muy cerca de sumar un refuerzo de experiencia y jerarquía: Alan Ruiz. El volante ofensivo zurdo, de pasado en Colón, San Lorenzo y Gimnasia, además de un paso por el Sporting Lisboa de Portugal, se encuentra a un paso de cerrar su incorporación al conjunto rosarino.
El jugador de 32 años viene de vestir la camiseta del C.F. Estrela da Amadora, equipo que milita en la Primeira Liga de Portugal, y quedó con el pase en su poder, lo que facilitó las gestiones. En principio, llegaría con contrato a definir en los próximos días y con el visto bueno del cuerpo técnico leproso, liderado por Cristian Fabbiani.
Vinculado con el fútbol portugués desde 2016, cuando fue vendido a Sporting. Desde allí, cesiones a Colón, Aldosivi, Arsenal momentos por Sport Recife de Brasil y último año en Estrela Amadora. 28 partidos, un gol y dos asistencias en el último club, mientras que su mejor performance fue en Colón con 53 juegos, 10 tantos y siete pases gol (en ningún lado jugó más que allí).
Si bien en las últimas semanas había dejado entrever su intención de volver a Gimnasia, el llamado nunca se produjo. En paralelo, Newell’s avanzó fuerte y hoy la operación está prácticamente cerrada. Incluso, en las últimas horas, Ruiz alimentó la ilusión de los hinchas rojinegros con una sugerente publicación en Instagram: subió una foto de la camiseta leprosa acompañada por el mensaje “Sos muy linda”.
