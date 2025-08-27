Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
Avanza la causa de las presuntas coimas: allanamientos y peritaje de celulares
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Los platenses se endeudan para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia"
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este miércoles
Actividades en La Plata: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
Los números de la suerte del miércoles 27 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Se dispararon las tasas de plazos fijos y ya superan el 50% en gran parte de los bancos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas se dieron a conocer las fechas de cobro de los haberes correspondientes al mes de agosto 2025 de quienes se desempeñan en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que quedó confirmado el cronograma a pago de estatales, docentes, personal de salud y judiciales bonaerenses, que este mes viene con un aumento del 2.5%, tal como se acordó en la última paritaria.
Tal como se informó, en esta ocasión el calendario arrancará el próximo 31 agosto y 5 de septiembre.
Así quedó el cronograma, según se informó de manera oficial en el sitio de Tesorería del gobierno de Axel Kicillof:
29 de agosto
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
1º de septiembre
LE PUEDE INTERESAR
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
LE PUEDE INTERESAR
Colegios privados para chicos con discapacidad, al borde del colapso
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
2 de septiembre
Ministerio de Salud
Caja de Policía
3 de septiembre
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
4 de septiembre
Poder Judicial
5 de septiembre
Dirección General de Cultura y Educación *
DiPrEGeP
Según cronograma de la jurisdicción
Instituto de Previsión Social (IPS)
Tal como se acordó en la paritaria bonaerense, la propuesta del Gobierno que fue aceptada por los gremios consiste en un aumento del 5% en dos tramos. El primero en agosto, que se cobrará en septiembre, y el segundo en octubre, a cobrarse en noviembre.
Además, la oferta contempla una cláusula de monitoreo en septiembre y la reapertura de las negociaciones en octubre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí