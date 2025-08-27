Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
27 de Agosto de 2025 | 06:55

Escuchar esta nota

En las últimas horas se dieron a conocer las fechas de cobro de los haberes correspondientes al mes de agosto 2025  de quienes se desempeñan en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que quedó confirmado el cronograma a pago de estatales, docentes, personal de salud y judiciales bonaerenses, que este mes viene con un aumento del 2.5%, tal como se acordó en la última paritaria.

Tal como se informó, en esta ocasión el calendario arrancará el próximo 31 agosto y 5 de septiembre.

Así quedó el cronograma, según se informó de manera oficial en el sitio de Tesorería del gobierno de Axel Kicillof:

29 de agosto    

Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda

1º de septiembre    

Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

2 de septiembre    

Ministerio de Salud
Caja de Policía

3 de septiembre    

Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

4 de septiembre

Poder Judicial

5 de septiembre

Dirección General de Cultura y Educación *
DiPrEGeP

Según cronograma de la jurisdicción

Instituto de Previsión Social (IPS)

Haberes con aumento en septiembre

Tal como se acordó en la paritaria bonaerense, la propuesta del Gobierno que fue aceptada por los gremios consiste en un aumento del 5% en dos tramos. El primero en agosto, que se cobrará en septiembre, y el segundo en octubre, a cobrarse en noviembre.

Además, la oferta contempla una cláusula de monitoreo en septiembre y la reapertura de las negociaciones en octubre.

Actividades en La Plata: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

