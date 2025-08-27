Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Argentina lo jugará en Chile

Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?

Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
27 de Agosto de 2025 | 10:57

La convocatoria de Mikel Amondarain a la Selección Argentina Sub-20 abrió un nuevo frente de análisis en Estudiantes de La Plata. El volante, que se consolidó en el equipo de Eduardo Domínguez en apenas un puñado de semanas, podría perderse partidos claves del Pincha en Copa Libertadores y en la Copa de la Liga si finalmente integra la lista definitiva que encabezará Diego Placente para el Mundial de la categoría en Chile.

Argentina debutará el 28 de septiembre ante Cuba, en Valparaíso. Luego enfrentará a Australia y cerrará la fase de grupos frente a Italia. La delegación albiceleste viajaría unos días antes, lo que ya choca de lleno con la agenda albirroja: Amondarain llegaría muy justo para disputar el 18 de septiembre la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Maracaná ante Flamengo, y directamente quedaría descartado para la vuelta en UNO, el 25 de septiembre.

El conflicto no se limita al certamen continental. De avanzar en el Mundial, Amondarain también se ausentaría en partidos importantes  ya que el torneo juvenil se extenderá hasta el 20 de octubre.

La Copa de la Liga tiene para el 21 de septiembre local de Defensa, el 28 ante Newell’s (visitante), el 5 de octubre versus Barracas Central (local), ya el 12 de octubre contra Belgrano (en Córdoba), y para el fin de semana del 19 de octubre: el clásico platense frente a Gimnasia en UNO.

En este escenario, Estudiantes afrontaría una situación compleja: su joven mediocampista, que en poco tiempo se transformó en pieza fija de la última línea, podría quedar al margen de la fase decisiva de la Libertadores y de una seguidilla clave en el campeonato local.

