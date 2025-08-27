Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Francos en Diputados: denunció que el escándalo por los audios es una "operación política"
En un operativo coordinado entre varias fuerzas policiales y encabezado por la Policía Federal Argentina, se desarticuló una red de trata de personas que operaba desde La Plata y se extendía a otras provincias. La investigación comenzó en la capital bonaerense tras una denuncia realizada el 23 de noviembre de 2024.
El punto de partida de la pesquisa fue una denuncia que reveló el modo de operar de una banda criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres mayores de edad. La red atraía a sus víctimas con la promesa de un empleo de limpieza, un engaño que usaban para someterlas.
A partir de tareas investigativas, se descubrió que esta organización tenía varias locaciones en La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa (La Pampa) y Rosario (Santa Fe). Se movilizaba a las mujeres entre estas ciudades cada diez o quince días, trasladándolas en micros de larga distancia.
La organización, que sería liderada por Noelia Elizabeth Avalos, con base en Berazategui, controlaba todos los aspectos de la explotación. Desde un "call center" con diez celulares, ella y sus cómplices manejaban las citas, que pactaban a través de sitios web de servicios sexuales como Platynum y Skokka. A las víctimas se les obligaba a pagar un costoso "book de fotos" y a entregar el 90% de sus ingresos, con amenazas de muerte si se atrasaban en los pagos.
Según se informó, la red movía millones de pesos por mes a través de cuentas de Mercado Libre.
Gracias a las pruebas recolectadas, un magistrado ordenó 15 allanamientos y 3 detenciones. Estos operativos se llevaron a cabo de manera simultánea, con la colaboración de las policías de la Pampa, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
En total se efectivizaron 3 detenciones, 1 aprehensión, 1 imputación y se se secuestró gran cantidad de material de interés para la causa que se encuadra en torno al delito por "trata de personas mayores de 18 años - Inf. Art. 145 bis”.
En la provincia de La Pampa, se detuvo a Carlos Molina, quien actuaba como socio de la banda y era el encargado de tres departamentos utilizados para la prostitución en Santa Rosa.
Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires, además de la jefa, se detuvo a Noelia Macarena Lacuadra en Berazategui, quien se encargaba de crear y mantener los perfiles en los sitios web.
Por último, en la Ciudad de Buenos Aires, se aprehendió a Elizabeth Rodrigo, la fotógrafa y encargada de la logística de la red, que utilizaba varios equipos informáticos para la producción de las fotos.
Las víctimas rescatadas fueron asistidas por profesionales de la Dirección de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata. Los detenidos en La Pampa y CABA fueron extraditados a la provincia de Buenos Aires para continuar con el proceso judicial.
