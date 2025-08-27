Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Con la demolición parada y sin riesgo de derrumbe, los últimos frentistas comenzaron el tan ansiado regreso a sus hogares
Luego de un mes y 10 días, los vecinos del edificio lindero al depósito incendiado de diagonal 77 y 48 pudieron ingresar a sus hogares para comenzar las tareas de limpieza y reparación. Aún no es un regreso definitivo, según los frentistas, ya que desde la Comuna les informaron que podrán instalarse a partir del viernes.
Sin embargo, tres de las unidades continúan a la espera del retorno, ya que sus estructuras fueron las más afectadas producto del incendio y el derrumbe.
Fue una espera eterna. Seis semanas de vivir de prestado y con la incertidumbre de no saber cuándo iban a poder volver a su vida normal. Con ese panorama diario se enfrentaban los vecinos de diagonal 77 y 48, quienes desde el fatídico 16 de julio, nunca más pudieron vivir en sus hogares.
“Estoy contenta de volver, pero está más caótico de lo que esperaba. Todas las paredes y pisos están sucios con hollín. Tuve que tirar toda la comida de la heladera, con `tuper´ incluido, porque estaba todo lleno de hongos. Apenas entré noté que había mucho olor a podrido y a humedad. Además, hay que hacer una limpieza profunda, hasta en el aire acondicionado, porque antes de encenderlos hay que ver cómo les afectó la tierra de la demolición y las piedritas”, remarcó Eugenia Mazzuca, inquilina del séptimo piso.
Durante todo ese lapso, hoteles o casas de amigos, se transformaron en un refugio y los restaurantes o comidas al paso, su almuerzo o cena. Sin sus cosas, sin su ropa y sin sus casas, sus vidas dieron un giro rotundo. “Si bien nos daban el desayuno en los hoteles, gastábamos unos 5.000 a 20.000 pesos por día para comer. A eso hay que sumarle que una no puede dejar de hacer su vida social y también otros gastos como los de lavandería”, añadió Brisa Peralta, vecina del quinto piso, quien no cuenta con picaporte desde que los bomberos rompieron su puerta para trabajar sobre las llamas.
“Entrar nuevamente me dio un poquito de felicidad y un poquito de angustia. Ver el departamento que una dejó en buenas condiciones y ahora está deteriorado es triste. Lo que más me preocupa es el tema de la habitación que de algún lado se está filtrando agua en el techo. Entonces todo se llenó de hongos, desde la cama hasta la ropa. Después en el baño tengo un agujero, que no se de donde salió y mi balcón que está todo roto”, expresó Josefina Signorotto, dueña de un departamento en el segundo nivel.
“Los de planta baja, 1B y 2B, todavía no sabemos cuando vamos a volver a nuestras casas porque está lleno de escombros. Además es un peligro porque hay partes que todavía están colgadas, que son las vigas del edificio que se prendió fuego”, remarcó Horacio Catino, inquilino del segundo B.
balcón, cama y paredes con humedad forman parte de la destrucción en el segundo piso / roberto acosta
en algunos departamentos se pudrió la comida / roberto acosta
la puerta de acceso a un departamento, destruida en la emergencia por combatir el fuego. Así quedó desde el 16 de julio y recibió ayer a la dueña de casa / r. acosta
