El costo político de la incoherencia

Difunden más audios de Diego Spagnoulo: “Dejan los dedos pegados"
Difunden más audios de Diego Spagnoulo: “Dejan los dedos pegados"
La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol
VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
¡No deja títere con cabeza! Luciana Elbusto y su encuentro con Martín Demichelis: “Me dijo que nos vayamos juntos”
Impactante accidente a metros de Plaza Malvinas: un herido "grave" y complicaciones en tránsito
Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
Taiana: “El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”
Revelan un chat entre Lilia Lemoine y Martín Menem en pleno cruce con Pagano: "Es culpa de Santi Caputo"
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó
VIDEO. "¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Caso Nisman: imputaron a la ex fiscal Viviana Fein por las fallas en la escena del crimen
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Alberto Fernández en Comodoro Py: qué dice la denuncia de la madre de Fabiola Yáñez en su contra
Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
La “Negra” Vernaci lapidaria con “En el barro”: “Un embole, una porno para pajeros”
Fuerte descargo de Daniela Celis tras el cruce con Thiago Medina: "Me da vergüenza la situación"
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Marcela Morelo en La Plata: 2 x 1 en entradas con Club EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Por Manuel García Arias
La reciente caída en la satisfacción ciudadana con el gobierno argentino se agrava por la denuncia de corrupción que sacudió al sistema público: el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue removido tras filtrarse audios donde describe un supuesto esquema de sobornos en la provisión de medicamentos, con ramificaciones que alcanzan a funcionarios del entorno presidencial.
LE PUEDE INTERESAR
La importancia de un censo para el arbolado público
LE PUEDE INTERESAR
Las presuntas coimas golpearon al mercado
Desde una mirada politológica, esta doble crisis, institucional y simbólica, representa un fuerte desgaste en la relación entre ciudadanía y gobierno. Esto sumado a la insatisfacción previa percibida por algunos sondeos universitarios.
El índice de satisfacción con la gestión se desplomó: según la Universidad de San Andrés, en julio solo el 37 % de la población se dice conforme con el rumbo del país, mientras que el 61 % lo rechaza. Esto refleja una pérdida de confianza significativa, sobre todo cuando la recuperación económica prometida tarda en materializarse, en términos microeconómicos y los problemas estructurales como inseguridad, pobreza y desempleo siguen sin resolverse.
La denuncia de corrupción en Andis, impacta especialmente dado que la administración Milei, a partir del encarcelamiento de CFK, se había erigido en la lucha contra la corrupción.
Este escenario confirma un signo de agotamiento político: la ciudadanía ya no solo cuestiona resultados, problemas económicos, inseguridad, desempleo; ahora también la integridad y transparencia de quienes gobiernan. La sospecha de corrupción profundiza la deslegitimación de un gobierno que, hasta hace poco, gozaba de cierto respaldo gracias al freno inflacionario, pero ahora podría verse debilitado ese capital simbólico.
Esto evidencia al menos tres tensiones que deben subrayarse: la desconexión entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, el efecto devastador de los escándalos en períodos críticos y la capacidad de respuesta institucional. En un año electoral, la exposición pública de corrupción erosiona rápidamente cualquier margen de confianza, especialmente entre votantes indecisos y sectores urbanos.
En términos de comunicación política, el gobierno enfrenta un dilema clásico: guardar silencio y esperar que el escándalo se diluya o confrontar de manera abierta y frontal. Sin embargo, ambos extremos implican riesgos. El silencio prolongado puede interpretarse como confirmación tácita de las acusaciones, mientras que una confrontación excesiva, teñida de agresividad, tiende a sobrerreaccionar y amplificar el problema en la agenda pública.
La estrategia más adecuada sería una respuesta institucional, sobria y transparente, que priorice datos verificables, apertura de la información y cooperación con la Justicia. En otras palabras, no se trata de imponer un relato defensivo, sino de demostrar con hechos la voluntad de que se investigue hasta las últimas consecuencias.
Desde la teoría de crisis comunicacionales, la clave está en despersonalizar el conflicto, evitando que se convierta en un enfrentamiento “gobierno versus oposición” o “Milei versus los medios”, para presentarlo en cambio como un problema de integridad institucional que el propio oficialismo busca resolver. Ello permitiría reducir el daño simbólico y frenar la erosión de credibilidad en su núcleo de votantes.
El impacto electoral, sin embargo, puede sentirse con fuerza en la provincia de Buenos Aires, el distrito de mayor peso político y social del país. El caso Andis puede ser interpretado como confirmación de una promesa incumplida: “acabar con la casta corrupta”. El oficialismo corre el riesgo de perder competitividad frente a una oposición que buscará capitalizar la indignación moral del electorado bonaerense.
En definitiva, la gestión de esta crisis no puede limitarse a la coyuntura mediática: requiere articular comunicación estratégica, transparencia y medidas ejemplares. Solo así el gobierno podrá contener la caída de legitimidad y evitar que la indignación ciudadana se traduzca en un quiebre electoral en el principal distrito electoral, en términos de votantes.
Dato: nota publicada en eleconomista.com.ar
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí