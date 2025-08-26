Si se tratara de una competencia automovilística, podría decirse que La Libertad Avanza logró la pole position. Y que la alianza Partido Nuevo Buenos Aires que lidera Santiago Cúneo, la acompañará en la primera fila. Ninguna de las dos fuerzas giró más rápido que el resto, pero resultaron favorecidas en el sorteo que efectuó la Justicia electoral para ocupar los dos primeros lugares en la Boleta Única Papel (BUP) que se utilizará en las elecciones generales de octubre donde los bonaerenses elegirán diputados nacionales.

La BUP tiene como característica que todas las alianzas que competirán estarán impresas en la misma papeleta. Y para ubicarlas en la tira se estableció que se sortearía el lugar que le correspondería a cada una. Cumplido ese requisito, La Libertad Avanza sacó la bolilla 1, se favoreció con quedar en el primer lugar y de esa forma será la primera propuesta electoral que aparecerá a la vista del elector.

Fuerza Patria, la alianza que nuclea al peronismo, estará en el cuarto casillero. Y en el quinto aparecerá el Frente de Izquierda.

El sorteo terminó por ordenar a las 17 listas que tomarán parte de las elecciones de octubre donde los bonaerenses votarán por las 35 bancas de diputados nacionales.

El diseño horizontal de la BUP hará que en el primer cuadro del margen izquierdo aparezca La Libertad Avanza y las fotos de sus dos primeros candidatos: José Luis Espert y Karen Reichardt.

La siguiente columna será ocupada por Nuevo Buenos Aires, el frente que lidera el comunicador peronista Santiago Cúneo.

A continuación quedará Liber.AR, el frente que lleva como candidata a María Takumoto.

En la cuarta columna aparecerá Fuerza Patria, que lleva como candidato a Jorge Taiana.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad dispondrá del quinto lugar con las fotos de Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

La sexta columna quedó para el Frente Patriota Federal cuya cabeza de lista es el conocido empresario de la carne Alberto Samid.

El séptimo cuadro será ocupado por el Partido Demócrata Progresista, que lleva como candidato a Alberto San Martín.

La octava columna quedó para Unión Liberal, que impulsa al economista Roberto Cachanosky.

La Coalición Cívica ocupará el noveno lugar. Lleva como candidatos a Juan Manuel López.

El décimo cuadro será ocupado por Proyecto Sur que lleva como candidato a Ricardo Alfonsín.

La columna 11 quedó para Propuesta Federal para el Cambio que impulsa al abogado Fernando Burlando. Luego sigue, en el lugar 12, Provincias Unidas, que lleva como candidato a Florencio Randazzo.

En la columna 13 quedó el Partido Libertario que impulsa a Juan Carlos Blumberg. En el lugar 14 estará Potencia, la alianza que lidera María Eugenia Talerico.

A continuación quedará Unión Federal, que lleva como candidato al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El lugar 16 le correspondió a Nuevos Aires, que impulsa a Sixto Cristiani y finalmente, en la última parte de la boleta aparecerá el Movimiento Avanzada Socialista que encabeza Manuela Castañeira.