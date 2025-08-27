Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata

"¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata
27 de Agosto de 2025 | 17:38

Escuchar esta nota

Se volvió viral en las últimas horas un nuevo video difundido por Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, cuando echa a un trapito que se encontraba en una zona céntrica de la ciudad balnearia. Particularmente, el hombre que fue desalojado por los agentes municipales vestía un buzo color azul de Gimnasia, al momento de ser increpado por un personal de seguridad: "¿De qué barrio de la ciudad de La Plata es usted?".

El intendente del municipio de General Pueyrredon, que desde el verano pasado comenzó una campaña para erradicar a los trapitos de las calles de La Feliz, posteó en sus redes el mensaje "¿De qué barrio sos?", acompañado por el video del nuevo operativo. 

A lo largo del video, el agente municipal pregunta en qué lugar de Mar del Plata reside y por el buzo que llevaba, a lo que el hombre responde: "Es un buzo que me regalaron, nada más. Soy de acá, de Mar del Plata".  

Sin embargo, ante la falta de respuestas concretas, el agente concluyó: "Caballero, usted es de La Plata". Con el trapito apoyado contra el patrullero, el agente sentenció: "Dado que no es de esta ciudad, le voy a aclarar una situación: ni los comerciantes ni los vecinos ni los laburantes y los turistas que vienen a este shopping, no acompañamos esta situación. Se vuelve a su ciudad de origen, y si tiene una corpo que a usted lo maneja, digale que se le terminó".

