Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana
Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana
VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei
En medio de los incidentes, Milei rompió el silencio sobre el escándalo de coimas: "Lo que dice Spagnuolo es mentira"
La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó
VIDEO. "¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Caso Nisman: imputaron a la ex fiscal Viviana Fein por las fallas en la escena del crimen
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Alberto Fernández en Comodoro Py: qué dice la denuncia de la madre de Fabiola Yáñez en su contra
Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
La “Negra” Vernaci lapidaria con “En el barro”: “Un embole, una porno para pajeros”
Fuerte descargo de Daniela Celis tras el cruce con Thiago Medina: "Me da vergüenza la situación"
Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses, aspira a liderar la ONU
Murió Eusebio Poncela, actor de "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, a los 79 años
Fentanilo mortal: Cristina Kirchner responsabilizó a Sturzenegger y aseguró que “la desregulación puede matar”
Comenzó la venta directa de celulares y televisores por correo desde Tierra del Fuego: precios y cómo comprar
Tiroteo en escuela católica de Minneapolis: murieron dos niños y hay al menos 17 heridos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Se volvió viral en las últimas horas un nuevo video difundido por Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, cuando echa a un trapito que se encontraba en una zona céntrica de la ciudad balnearia. Particularmente, el hombre que fue desalojado por los agentes municipales vestía un buzo color azul de Gimnasia, al momento de ser increpado por un personal de seguridad: "¿De qué barrio de la ciudad de La Plata es usted?".
El intendente del municipio de General Pueyrredon, que desde el verano pasado comenzó una campaña para erradicar a los trapitos de las calles de La Feliz, posteó en sus redes el mensaje "¿De qué barrio sos?", acompañado por el video del nuevo operativo.
A lo largo del video, el agente municipal pregunta en qué lugar de Mar del Plata reside y por el buzo que llevaba, a lo que el hombre responde: "Es un buzo que me regalaron, nada más. Soy de acá, de Mar del Plata".
De qué barrio sos? pic.twitter.com/zpFiBsj097— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 27, 2025
Sin embargo, ante la falta de respuestas concretas, el agente concluyó: "Caballero, usted es de La Plata". Con el trapito apoyado contra el patrullero, el agente sentenció: "Dado que no es de esta ciudad, le voy a aclarar una situación: ni los comerciantes ni los vecinos ni los laburantes y los turistas que vienen a este shopping, no acompañamos esta situación. Se vuelve a su ciudad de origen, y si tiene una corpo que a usted lo maneja, digale que se le terminó".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí