Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

El sueño del auto de colección no duró más que unas pocas horas para un marplatense de 45 años. El hombre viajó por Ruta 11 hasta Mar del Tuyu para hacerse de un Falcon Futura 1972 y el regreso tuvo un sabor amargo.

Con el vehículo de colección de sus sueños, el conductor subió con la intención de regresar de Mar del Tuyú a Mar del Plata. A mitad de camino, terminó chocando fuerte contra un poste de luz en la ruta 11 km 487, a la altura del acceso a Mar de Cobos.

El rodado de color verde quedó totalmente destruido sobre todo en la parte del medio. Una de las teorías es que habría perdido el control luego de pasar sobre una mancha de combustible en el asfalto, dato que no fue confirmado.

Bomberos, Defensa Civil, Policía vial y personal de Aubasa trabajaron en el lugar. En tanto, el conductor compartió un mensaje en redes sociales para dar cuenta de su estado de salud.

“Para todos los que llamaron y se preocuparon, estoy vivo, con golpes, cortes y fracturas. Los golpes de la vida, estoy internado en Vidal. Gracias a Dios, hoy estoy contando con ustedes”, aseguró. En la misma línea, confirmó que buscará recuperarse para restaurar el vehículo.