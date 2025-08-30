Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0
Estudiantes hizo en Santiago todo lo que no deberá repetir en Río de Janeiro: defendió mal y perdió 2 a 0
Audios de Karina Milei: de la cumbre de urgencia en la Rosada al "ir a buscarlos y meterlos en cana"
La Plata, en alerta amarillo por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegan las lluvia intensas
VIDEO. "Palo y a la bolsa": el método de una mechera que se llevó "todo los talles" de una prenda en La Plata
En Gonnet, Los Tilos venció 30 - 22 a La Plata y se quedó con el clásico del rugby
VIDEO.- "Ruidos terribles que no dejan pegar un ojo": otra noche descontrolada por la caravana de motos en La Plata
A 28 años de la muerte de Lady Di: la cápsula del tiempo revive la nostalgia de los años 90
VIDEO. La platense Milena Salamanca deslumbró con "La Lambada" y sigue firme en el equipo de La Sole
VIDEO. Al borde de una nueva tragedia vial en la Región: iban por el mismo carril, chocaron y están heridos
Dai Fernández se hizo cargo y no descartó una futura relación con Nico Vázquez
Orgullo platense: estudiantes de la UNLP ya están en Azerbaiyán para la final del Mundial de Computación
Colapinto, caliente con Sainz y Bearman porque lo "taparon", respondió a lo Flaco Traverso: "Ellos saben"
Música, teatro, cine y más para pasarla bien este sábado en La Plata
Acuerdo con el FMI: la Justicia obligó a Economía a presentar el expediente del préstamo de U$S20 mil millones
Antes de llegada Santa Rosa, en La Plata se podrá disfrutar de un sábado primaveral
Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal
Kicillof, sin filtros contra Milei: "Estafa electoral", "falso doctor" y "payaso"
Optimismo en La Libertad Avanza: "Los votantes no se dejan engañar, no son sonsos"
Se definió el cronograma de la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso: todas las actividades
Pelea familiar terminó con dos sujetos detenidos en El Peligro
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
El Día del Empleado de Comercio cae viernes y analizan trasladarlo: los motivos
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En vísperas de un nuevo aniversario de su fallecimiento, un hallazgo en Londres conectó su legado con la memoria de toda una generación: desde una TV portátil hasta un CD de Kylie Minogue, los recuerdos evocan a la “princesa del pueblo”
Escuchar esta nota
La figura de Lady Diana Spencer sigue generando conmoción y ternura en todo el mundo. A 28 años de su muerte, ocurrida el 31 de agosto de 1997 en París, su recuerdo volvió a cobrar fuerza con un hallazgo inesperado: la apertura prematura de una cápsula del tiempo enterrada en 1991 en el Great Ormond Street Hospital (GOSH), institución de referencia en la atención pediátrica del Reino Unido y de la que Diana fue presidenta honoraria.
La cápsula había sido colocada en coincidencia con la colocación de la primera piedra de una ampliación del hospital, con la idea de permanecer sellada durante siglos. Sin embargo, los trabajos para levantar un nuevo centro oncológico infantil, que abrirá en 2028, obligaron a desenterrarla antes de lo previsto. Así, el mito de Diana volvió a resurgir, asociado a la memoria colectiva de los años 90.
La princesa no solo prestó su nombre: también participó activamente en la elección de los objetos que debían conservarse. Lo hizo junto a dos niños, David Watson (11 años) y Sylvia Foulkes (9), que habían ganado un concurso televisivo organizado por el programa infantil Blue Peter.
Entre los artículos hallados aparecieron una televisión portátil Casio de bolsillo, una calculadora solar, un CD de Kylie Minogue con el álbum Rhythm of Love, varias monedas británicas y un ejemplar de The Times del día de la inauguración, que retrataba la tensión internacional en plena Guerra del Golfo.
Aunque algunos elementos presentaban daños por la humedad, todos conservaron su esencia y se transformaron en una postal viva de la década: una época de transformaciones tecnológicas, culturales y políticas que Diana vivió en primera persona.
“El contenido de la cápsula es un recordatorio poderoso de cómo los niños y las familias veían el mundo a comienzos de los 90, y de la profunda conexión que la princesa Diana tuvo con este hospital”, expresó el GOSH en un comunicado.
La relación de Lady Di con el Great Ormond Street Hospital fue más que protocolar. Durante su presidencia, realizó numerosas visitas privadas y públicas, conversó con niños hospitalizados y colaboró activamente en campañas de recaudación, entre ellas el popular “pozo de los deseos”. Su imagen acariciando a pequeños pacientes quedó grabada en la memoria de los británicos.
El nuevo centro oncológico infantil, que se inaugurará en 2028, busca ser un “recurso nacional” en la lucha contra el cáncer infantil, diseñado con la participación de familias y médicos para ofrecer un entorno amable, con espacios para jugar, aprender y convivir. La asociación con la cápsula y con la memoria de Diana le otorga un simbolismo especial.
La reapertura de esta cápsula llega justo cuando se cumplen 28 años de la muerte de Lady Di, un hecho que marcó a fuego la historia contemporánea. Su funeral multitudinario, seguido por más de dos mil millones de personas, fue la despedida de quien se había ganado el título de “Princesa del Pueblo”.
Hoy, flores en Kensington, homenajes en Althorp y gestos de sus hijos mantienen vivo el recuerdo de aquella mujer que rompió moldes y que se convirtió en un símbolo de empatía y rebeldía frente a la rigidez de la corona.
La cápsula no es el único motivo por el que Diana vuelve a estar en el centro de la escena. Exposiciones, documentales y series como “The Crown” han revivido debates sobre su vida y su relación con la monarquía. Al mismo tiempo, William y Harry siguen evocando su influencia en sus caminos personales, uno desde la realeza y el otro desde el exilio californiano.
La apertura de la cápsula confirma que Lady Di no pertenece solo al pasado: cada objeto rescatado funciona como un puente entre la nostalgia de los años 90 y la vigencia de un mito que sigue iluminando a nuevas generaciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí