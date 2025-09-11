Hoy no hay clases en colegios y facultades

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario
Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa
Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios
Mucho por aquí, poco por allá: independizarse y estudiar, entre La Plata y la plata
La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC
Gimnasia piensa en Unión: Briasco se perfila para ser titular por Hurtado
Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”
VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
Este sábado se realizará la III Fiesta del Alcaucil en Los Hornos
El dueño de Oracle destrona a Musk: es el más rico del mundo
Economistas y consultoras proyectan un dólar más caro para el resto del año
Un escenario complejo en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2026
Para Carrió, en la Provincia “el PJ ganó pero el kirchnerismo perdió”
Honoris Causa para los jueces que juzgaron a las Juntas Militares
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con motivo del Día del Trabajador Docente, en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en los colegios que dependen de la casa de altos estudios hoy no habrá clases en el ámbito académico.
La decisión se adaptó en virtud de los dispuesto en la Resolución N° 1464/2024.
Como anticipó EL DIA, el gremio de los docentes también confirmó a través de un comunicado que ante la celebración del día del trabajador y la trabajadora docente, la jornada sería no laborable.
A su vez, en conmemoración del Día del Maestro hoy no se dictarán clases en los niveles inicial, primaria, secundaria, técnica y superior, tanto en establecimientos estatales como en los de gestión privada. Tampoco habrá actividad en los niveles preuniversitarios que dependen de la UNLP.
La Dirección General de Cultura y Educación establece el 11 de septiembre como jornada de “asueto” e invita a “revalorizar el trabajo docente en el marco del recordatorio del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, maestro, estadista propulsor de la Educación Pública”.
LE PUEDE INTERESAR
Desde hace meses reclaman por una pérdida de agua en 7 entre 63 y 64
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo por los pozos en Villa Elvira: en 2 y 83 “dejás medio auto”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí