Hoy no hay clases en colegios y facultades

Con motivo del Día del Trabajador Docente, en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en los colegios que dependen de la casa de altos estudios hoy no habrá clases en el ámbito académico.

La decisión se adaptó en virtud de los dispuesto en la Resolución N° 1464/2024.

Como anticipó EL DIA, el gremio de los docentes también confirmó a través de un comunicado que ante la celebración del día del trabajador y la trabajadora docente, la jornada sería no laborable.

A su vez, en conmemoración del Día del Maestro hoy no se dictarán clases en los niveles inicial, primaria, secundaria, técnica y superior, tanto en establecimientos estatales como en los de gestión privada. Tampoco habrá actividad en los niveles preuniversitarios que dependen de la UNLP.

La Dirección General de Cultura y Educación establece el 11 de septiembre como jornada de “asueto” e invita a “revalorizar el trabajo docente en el marco del recordatorio del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, maestro, estadista propulsor de la Educación Pública”.