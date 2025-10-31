Conmemoran el Día del Profesional Universitario

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
La medida del Central para favorecer la liquidez y bajar las tasas de interés
Macri con Milei y un aviso: “El PRO está más vivo que nunca”
El Concejo votó la exención fiscal para el frigorífico Gorina
El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos
Usa silla de ruedas y denunció que le negaron el acceso al colectivo
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se celebra hoy el Día del Profesional Universitario en conmemoración de la Segunda Convención de Organismos Profesionales que se realizó en Rosario en 1969.
La fecha resalta a quienes tienen el título expedido por las casas de altos estudios. En ese marco, dos premisas tienen los profesionales universitarios: formación y condiciones de ejercicio laboral en las distintas actividades.
En la provincia de Buenos Aires, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias bonaerense (FEPUBA), presidida por el arquitecto Daniel Delpino, reivindicó “el rol del profesional universitario como agente de cambio y progreso, en base al conocimiento aplicado, la vocación, y la prestación de servicios seguros y de calidad a la sociedad”.
Los profesionales destacaron la función “primordial de las universidades públicas nacionales, las cuales hoy se encuentran sometidas a un desfinanciamiento sistemático, que atenta contra los preceptos de la educación pública y gratuita”.
A la vez, reafirmaron el papel “esencial de las entidades colegiadas creadas por Ley las cuales -mediante el poder delegado del Estado- ejercen el control de la matrícula, en pos de garantizar un ejercicio profesional de excelencia, acorde a las normativas, protocolos y conocimientos actuales”.
Este año se destacaron dos encuentros de graduados, organizaciones profesionales y universidad, realizados en la provincia de Córdoba y en la ciudad de La Plata, los cuales nuclearon a representantes de las distintas provincias.
LE PUEDE INTERESAR
Hay protesta en el PAMI, pero sigue la atención
LE PUEDE INTERESAR
Se definen las elecciones de profesores en la UNLP
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí