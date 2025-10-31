Conmemoran el Día del Profesional Universitario

Se celebra hoy el Día del Profesional Universitario en conmemoración de la Segunda Convención de Organismos Profesionales que se realizó en Rosario en 1969.

La fecha resalta a quienes tienen el título expedido por las casas de altos estudios. En ese marco, dos premisas tienen los profesionales universitarios: formación y condiciones de ejercicio laboral en las distintas actividades.

En la provincia de Buenos Aires, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias bonaerense (FEPUBA), presidida por el arquitecto Daniel Delpino, reivindicó “el rol del profesional universitario como agente de cambio y progreso, en base al conocimiento aplicado, la vocación, y la prestación de servicios seguros y de calidad a la sociedad”.

Los profesionales destacaron la función “primordial de las universidades públicas nacionales, las cuales hoy se encuentran sometidas a un desfinanciamiento sistemático, que atenta contra los preceptos de la educación pública y gratuita”.

A la vez, reafirmaron el papel “esencial de las entidades colegiadas creadas por Ley las cuales -mediante el poder delegado del Estado- ejercen el control de la matrícula, en pos de garantizar un ejercicio profesional de excelencia, acorde a las normativas, protocolos y conocimientos actuales”.

Este año se destacaron dos encuentros de graduados, organizaciones profesionales y universidad, realizados en la provincia de Córdoba y en la ciudad de La Plata, los cuales nuclearon a representantes de las distintas provincias.