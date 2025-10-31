Hay protesta en el PAMI, pero sigue la atención

Las delegaciones del PAMI son escenario de protestas de empleados en todo el país en rechazo a la propuesta salarial del gobierno. Sin embargo, aclararon desde el PAMI, en la Región eso no altera la atención de quienes requieren de los trámites.

El Jefe Regional del PAMI La Plata, Rodrigo Vallejos, le dijo a este diario que “la atención está garantizada en todas los centros de atención de la Unidad de Gestión Local VII”, que comprende una amplia área de 15 distritos vecinos a La Plata. A raíz del conflicto por los sueldos, a lo largo de esta semana empleados de la obra social realizaron cese de actividades parciales y ayer apuntaban a profundizar el plan. Ayer también hubo protestas en la capital federal. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que los empleados de la obra social “soportan más de un año de congelamiento salarial” y afirmó que el último incremento que hubo fue “en octubre del año pasado” con un 3,5%. Según datos de ATE, Pami tiene 12.500 trabajadores y 5 millones de usuarios.