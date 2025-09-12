Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Trump dijo que detuvieron al presunto asesino del activista Charlie Kirk

"Alguien muy cercano a él lo entregó", dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

Trump dijo que detuvieron al presunto asesino del activista Charlie Kirk
12 de Septiembre de 2025 | 09:27

Escuchar esta nota

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que el sospechoso de haber matado al activista de extrema derecha Charlie Kirk fue detenido, al cabo de una intensa búsqueda. "Alguien muy cercano a él lo entregó", dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

VIDEOS | El disparo a Charlie Kirk, desde varios ángulos

