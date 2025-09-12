Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Espectáculos

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

En medio del escándalo con Leandro Paredes

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista
12 de Septiembre de 2025 | 09:52

Escuchar esta nota

En medio de los rumores que la vincularon con Leandro Paredes, el foco continúa nuevamente sobre Evangelina Anderson tras conocerse las imágenes comprometedoras de ella junto a un futbolista. Sin embargo, no se trata del jugador de Boca, sino del delantero mexicano de Club Tigres, Juanjo Purata.

Pepe Ochoa ahondó en más detalles al mostrar las imágenes de la ex de Demichelis en LAM: “Hoy nos llegó un video con una historia de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México”.

“Cuando nos llega el video yo empiezo a sospechar porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con (Leandro) Paredes. Apareció un video con un jugador que no es Paredes”, explicó.

“Qué raro que Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona”, dudó de la veracidad del video.

“Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos”, detalló sobre cómo fue el encuentro que podría llegar a ser extramatrimonial.

En medio de rumores de infidelidad: Leandro Paredes fue a ver a Nico Vázquez en Rocky 

Amoroso homenaje: la abogada platense, Elba Marcovecchio, recordó a Jorge Lanata en el día en que hubiera cumplido 65 años

El panelista de LAM se comunicó con el Juanjo Purata para preguntarle sobre su relación con la rubia y reveló que “en un momento existió un run run entre este futbolista y ella”.

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

