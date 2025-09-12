Mejoraran calles y desagües en el barrio La Hermosura de Arana

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Se pusieron en marcha las obras de mejorado y trabajos hidráulicos complementarios en 638 entre Ruta Provincial Nº11 y diagonal 130 y en diagonal 130 desde 638 hasta 645 del barrio La Hermosura de Arana.
Las intervenciones se enmarcan en el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que lleva adelante la Municipalidad en las distintas localidades del partido y tienen el objetivo de conformar un circuito seguro de circulación, optimizando las condiciones de transitabilidad en ambos tramos.
El proyecto contempla además la construcción de cruces de calles, la limpieza profunda del canal hidráulico a cielo abierto, la optimización del alumbrado público y la puesta en valor integral de toda el área.
"Estas obras son fundamentales para mejorar la transitabilidad y acompañar el desarrollo de esta zona de Arana", señaló el intendente de La Plata, Julio Alak, y agregó: "Queremos que cada barrio de La Plata cuente con mejores servicios y calles más seguras para todos los vecinos".
Cabe recordar que el Municipio ya concretó mejoras hidráulicas y en el alumbrado público en 621 desde 137 hasta 143, en el ingreso al barrio La Armonía. Además, el plan para Arana incluye la ejecución de 25 nuevas calles, la iluminación de 17 arterias y la reparación de 1.500 artefactos lumínicos.
