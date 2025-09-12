Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Mejoraran calles y desagües en el barrio La Hermosura de Arana

Mejoraran calles y desagües en el barrio La Hermosura de Arana
12 de Septiembre de 2025 | 09:21

Escuchar esta nota

Se pusieron en marcha las obras de mejorado y trabajos hidráulicos complementarios en 638 entre Ruta Provincial Nº11 y diagonal 130 y en diagonal 130 desde 638 hasta 645 del barrio La Hermosura de Arana.

Las intervenciones se enmarcan en el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que lleva adelante la Municipalidad en las distintas localidades del partido y tienen el objetivo de conformar un circuito seguro de circulación, optimizando las condiciones de transitabilidad en ambos tramos.

El proyecto contempla además la construcción de cruces de calles, la limpieza profunda del canal hidráulico a cielo abierto, la optimización del alumbrado público y la puesta en valor integral de toda el área.

"Estas obras son fundamentales para mejorar la transitabilidad y acompañar el desarrollo de esta zona de Arana", señaló el intendente de La Plata, Julio Alak, y agregó: "Queremos que cada barrio de La Plata cuente con mejores servicios y calles más seguras para todos los vecinos".

Cabe recordar que el Municipio ya concretó mejoras hidráulicas y en el alumbrado público en 621 desde 137 hasta 143, en el ingreso al barrio La Armonía. Además, el plan para Arana incluye la ejecución de 25 nuevas calles, la iluminación de 17 arterias y la reparación de 1.500 artefactos lumínicos.

