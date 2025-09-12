"Esfuerzo", "legado", "trabajo" y "rebeldía": los afiches Pinchas que copan el centro de La Plata, a días de Flamengo

La Plata amaneció con unos afiches que aparecieron en distintas paradas de micros y esquinas céntricas, en la previa del cruce entre Estudiantes y Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El calendario ya marca las fechas: la ida será el jueves 18 en Río de Janeiro y la vuelta, una semana después, el 25 en un Estadio UNO que promete desbordar de mística y recuerdos.

En letras grandes, contundentes, una sola palabra por cartel. “Esfuerzo”, acompañada por el rostro sereno de Alejandro Sabella. “Rebeldía”, junto a la imagen de Carlos Bilardo. También "Trabajo", con la cara de Osvaldo Zubeldía y de "Legado" con la foto de Juan Ramón Verón. Símbolos máximos de la escuela pincharrata, que más que técnicos fueron referentes de un estilo, de una manera de entender el fútbol.

Lo cierto es que los afiches (desde Plaza Italia hasta el Colegio Nacional y cerca de UNO) parecieron darle voz a la historia: Sabella y Bilardo resumidos en conceptos que atraviesan generaciones. El “esfuerzo” de trabajar, correr y no dar una pelota por perdida; la “rebeldía” de plantarse frente a los poderosos y no achicarse.

Y mientras el plantel se prepara para enfrentar a Flamengo, las calles de La Plata ya jugaron su propio partido, poniendo en paradas y paredes el recordatorio de que, en el ADN albirrojo, siempre habrá un poco de Sabella y un mucho de Bilardo.