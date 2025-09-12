"Esfuerzo", "legado", "trabajo" y "rebeldía": los afiches Pinchas que copan el centro de La Plata, a días de Flamengo

El mapa de los campos inundados en la Provincia: 2 millones de hectáreas afectadas y una situación "crítica"
El mapa de los campos inundados en la Provincia: 2 millones de hectáreas afectadas y una situación "crítica"
Trump dijo que detuvieron al presunto asesino del activista Charlie Kirk
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé
Dengue: la Provincia da más de 22 mil turnos para que se vacunen gratis quienes no tuvieron la enfermedad
¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista
El platense Tomás Etcheverry ganó y Argentina pega primero ante Países Bajos en la Copa Davis
Arrestan a un joven deportista de La Plata acusado de difundir y traficar pornografía infantil
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
"Está difícil": conseguir entradas para Flamengo - Estudiantes es una odisea
"Esfuerzo", "legado", "trabajo" y "rebeldía": los afiches Pinchas que copan el centro de La Plata
VIDEO.- Alarmante denuncia por la sala de neonatología del Hospital San Martín de La Plata: derrumbe, roedores y heces
Todos los días no pasa lo mismo: lo que se viene con EL DIA del domingo
ANMAT puso la mira en otro laboratorio: suspendió la producción de Aspen
Arrancó otro paro docente en la UNLP, que suma casi un mes de inactividad en lo que va de 2025
VIDEO. El mejor homenaje a Queen que vas a ver en tu vida: el flashmob de Bohemian Rhapsody con 30 músicos
¡Viva el amor! Quién es el hombre que le robó el corazón a Jennifer Aniston
Los billetes resisten en el pago del alquiler: por qué las inmobiliarias esquivan los medios electrónicos
VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
Cuál es la principal hipótesis de cómo murió el turista argentino hallado sin vida en Río de Janeiro
VIDEO. Qué se sabe del joven que perdió el control de su caballo y cayó: sigue grave
Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump
Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra
Viernes primaveral en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo durante el fin de semana?
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este viernes 12 de septiembre
Mejoraran calles y desagües en el barrio La Hermosura de Arana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Plata amaneció con unos afiches que aparecieron en distintas paradas de micros y esquinas céntricas, en la previa del cruce entre Estudiantes y Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El calendario ya marca las fechas: la ida será el jueves 18 en Río de Janeiro y la vuelta, una semana después, el 25 en un Estadio UNO que promete desbordar de mística y recuerdos.
En letras grandes, contundentes, una sola palabra por cartel. “Esfuerzo”, acompañada por el rostro sereno de Alejandro Sabella. “Rebeldía”, junto a la imagen de Carlos Bilardo. También "Trabajo", con la cara de Osvaldo Zubeldía y de "Legado" con la foto de Juan Ramón Verón. Símbolos máximos de la escuela pincharrata, que más que técnicos fueron referentes de un estilo, de una manera de entender el fútbol.
Lo cierto es que los afiches (desde Plaza Italia hasta el Colegio Nacional y cerca de UNO) parecieron darle voz a la historia: Sabella y Bilardo resumidos en conceptos que atraviesan generaciones. El “esfuerzo” de trabajar, correr y no dar una pelota por perdida; la “rebeldía” de plantarse frente a los poderosos y no achicarse.
Y mientras el plantel se prepara para enfrentar a Flamengo, las calles de La Plata ya jugaron su propio partido, poniendo en paradas y paredes el recordatorio de que, en el ADN albirrojo, siempre habrá un poco de Sabella y un mucho de Bilardo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí