Copa Davis: el platense Tomás Etcheverry ya busca el primer punto para Argentina ante Países Bajos

Tomás Etcheverry era el encargado de abrir la serie de Copa Davis contra Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers, que entregarán ocho pasajes para la Final 8 de Bolonia, Italia. El capitán del equipo argentino optó por el platense para ser el segundo singlista, como adelantó este medio en la edición del día jueves, por sobre Francisco Comesaña (61).

Etcheverry (64) se mide con Jesper de Jong (79), el jugador mejor rankeado del equipo neerlandés. El cruce se puso en marcha a las 9:00 (hora de nuestro país), en la cancha principal bajo techo del estadio Martiniplaza de la ciudad de Groningen, que cuenta con una capacidad para cuatro mil espectadores y sobre una cancha rápida de acrílico-poliuretano.

Con respecto a su partido, Etcheverry comentó que “ayer a la noche (por el miércoles) supe que iba a jugar. Ya el día previo es importante, ya saber si uno va jugar o no, para ir mentalizándome. A jugar primero ya estoy acostumbrado, lo he hecho varias series. Ya estoy preparado para salir a la cancha. También estamos acostumbrados a jugar en estadios llenos, de visitante. Creo que es muy importante llegar de vuelta a los cuartos de final. El año pasado ya lo hicimos. Sería muy importante para Argentina, para todos los jugadores, para el equipo, para la Asociación. Obviamente, queremos ganar y vamos por eso”.