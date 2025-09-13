Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte

La esposa e hijas del futbolista Ronald Biglione, quien murió en 2021 a los 32 años por una rara enfermedad hematológica, iniciaron una demanda por 400 millones de pesos contra el laboratorio AstraZeneca y el Estado nacional.

La familia del futbolista presentó la demanda judicial alegando que la muerte del deportista estaría vinculada a la aplicación de la vacuna contra el Covid-19. Se trata de la tercera causa de este tipo en el país.

Biglione, quien se desempeñaba como delantero en el club Independencia de General Levalle, recibió dos dosis de la vacuna AstraZeneca: la primera el 1° de julio y la segunda el 9 de septiembre de 2021.

Poco después de la segunda aplicación, comenzó a manifestar síntomas como hematomas, cansancio extremo y sangrado nasal. Fue diagnosticado con púrpura trombocitopénica trombótica, una enfermedad que afecta la sangre, y permaneció internado en estado crítico durante 15 días antes de fallecer.

Maira Moreno, abogada de la familia, dijo que una médica reportó el caso al sistema nacional de salud como posible efecto adverso de la vacuna. “No hubo dudas de que lo de él fue púrpura trombósica”, dijo. La historia clínica del paciente también menciona esta posibilidad en varias oportunidades.

Biglione era padre de dos hijas y convivía con una tercera hija con discapacidad, fruto de una relación anterior de su esposa. La demanda presentada ante la Justicia Federal de Río Cuarto reclama una indemnización de 400 millones de pesos. La causa se suma a otras dos presentaciones en Córdoba

AstraZeneca expresó, mediante un comunicado, que “No realizamos comentarios sobre litigios en curso. Extendemos nuestra más profunda solidaridad con cualquier persona que haya perdido a un ser querido o haya informado problemas de salud. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad”. Y agregó: “los ensayos clínicos demostraron que la vacuna AstraZeneca-Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable y que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de efectos secundarios extremadamente raros”.