Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Golpeó a su pareja, la tiró en una zanja y dejó heridos a dos policías en La Plata

Golpeó a su pareja, la tiró en una zanja y dejó heridos a dos policías en La Plata
13 de Septiembre de 2025 | 08:59

Escuchar esta nota

Un grave episodio de violencia de género ocurrió en la zona oeste de nuestra Región, cuando una mujer de 30 años fue brutalmente agredida por su pareja y debió ser hospitalizada de urgencia.

El hecho ocurrió en horas de la noche en 206 y 522, cuando oficiales de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) acudieron al lugar tras un llamado de emergencia. Al arribar, encontraron a la víctima inconsciente y con un fuerte golpe en la cabeza junto a una zanja, mientras que el agresor, identificado sostenía un hierro en la mano.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el hombre arrojó el elemento hacia los oficiales y corrió hacia su vivienda, donde finalmente fue reducido tras un intenso forcejeo en el que llegó a propinar golpes de puño a los policías. Durante el operativo, dos efectivos resultaron con lesiones leves en las manos y dedos.

En tanto, la víctima fue asistida en el lugar mediante maniobras de RCP, ya que presentaba signos vitales débiles y permanecía en estado de semiinconsciencia. Una ambulancia del SAME la trasladó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó consciente, con una lesión en el ojo y fuera de peligro.

En el operativo se incautaron dos hierros que habrían sido utilizados en la agresión.

Por último, el caso quedó caratulado como “Homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”, con intervención de la UFI N° 3 del Departamento Judicial La Plata. El detenido será trasladado a sede judicial para su indagatoria en las próximas horas.

LE PUEDE INTERESAR

Hizo "wheelie" y atropelló a dos nenas en la zona oeste de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Copa Davis: un enorme triunfo de Tomy Etcheverry

Sábado soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el fin de semana?

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de hoy sábado en EL DIA
+ Leidas

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo

En La plata, un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Ciudad repleta de afiches y rebranding

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
Últimas noticias de Policiales

Hizo "wheelie" y atropelló a dos nenas en la zona oeste de La Plata

El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros

Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata

Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio
La Ciudad
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de hoy sábado en EL DIA
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este sábado 13 de septiembre
Sábado soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el fin de semana?
VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Deportes
Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV
VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico
Espectáculos
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
“En el sexo éramos 200”, dijo L-Gante sobre la intimidad con Wanda Nara
Información General
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje
Bloquean los celulares para mejorar la convivencia
Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte
Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla