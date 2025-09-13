Golpeó a su pareja, la tiró en una zanja y dejó heridos a dos policías en La Plata

Un grave episodio de violencia de género ocurrió en la zona oeste de nuestra Región, cuando una mujer de 30 años fue brutalmente agredida por su pareja y debió ser hospitalizada de urgencia.

El hecho ocurrió en horas de la noche en 206 y 522, cuando oficiales de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) acudieron al lugar tras un llamado de emergencia. Al arribar, encontraron a la víctima inconsciente y con un fuerte golpe en la cabeza junto a una zanja, mientras que el agresor, identificado sostenía un hierro en la mano.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el hombre arrojó el elemento hacia los oficiales y corrió hacia su vivienda, donde finalmente fue reducido tras un intenso forcejeo en el que llegó a propinar golpes de puño a los policías. Durante el operativo, dos efectivos resultaron con lesiones leves en las manos y dedos.

En tanto, la víctima fue asistida en el lugar mediante maniobras de RCP, ya que presentaba signos vitales débiles y permanecía en estado de semiinconsciencia. Una ambulancia del SAME la trasladó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó consciente, con una lesión en el ojo y fuera de peligro.

En el operativo se incautaron dos hierros que habrían sido utilizados en la agresión.

Por último, el caso quedó caratulado como “Homicidio en grado de tentativa en contexto de violencia de género, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”, con intervención de la UFI N° 3 del Departamento Judicial La Plata. El detenido será trasladado a sede judicial para su indagatoria en las próximas horas.