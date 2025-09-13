Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV

Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV
13 de Septiembre de 2025

Liga Profesional Argentina

14:30 Godoy Cruz │ Barracas Central ESPN PREMIUM
16:45 Independiente │ Banfield TNT SPORTS
19:00 Estudiantes (LP) │ River ESPN PREMIUM
21:15 Sarmieto │ Aldosivi TNT SPORTS

Premier League

08:30 Arsenal │ Nottingham Forest DISNEY + PREMIUM ESPN
11:00 Fulham │ Leeds DISNEY + PREMIUM ESPN 4
11:00 Everton │ Aston Villa DISNEY + PREMIUM
11:00 Crystal Palace │ Sunderland DISNEY + PREMIUM
11:00 Bournemouth │ Brighton DISNEY + PREMIUM
11:00 Newcastle │ Wolverhampton DISNEY + PREMIUM
13:30 West Ham │ Tottenham DISNEY + PREMIUM ESPN
16:00 Brentford │ Chelsea DISNEY + PREMIUM

Liga de España

09:00 Getafe │ Real Oviedo DISNEY + PREMIUM ESPN 4
11:15 Real Sociedad │ Real Madrid DISNEY + PREMIUM ESPN
13:30 Athletic Bilbao │ Alavés DISNEY + PREMIUM ESPN 4
16:00 Atlético Madrid │ Villarreal DSPORTS / DGO

Serie A de Italia

10:00 Cagliari │ Parma DISNEY + PREMIUM
13:00 Juventus │ Inter de Milán DISNEY + PREMIUM ESPN 2
15:45 Fiorentina │ Napoli DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Bundesliga de Alemania

10:30 Union Berlin │ Hoffenheim DISNEY + PREMIUM
10:30 Heidenheim │ Borussia Dortmund DISNEY + PREMIUM ESPN 2
10:30 Wolfsburgo │ Colonia DISNEY + PREMIUM
10:30 Mainz │ Leipzig DISNEY + PREMIUM
10:30 Friburgo │ Stuttgart DISNEY + PREMIUM
13:30 Bayern Múnich │ Hamburgo DISNEY + PREMIUM

Ligue 1 de Francia

12:00 Niza │ Nantes DISNEY + PREMIUM
16:05 Auxerre │ Monaco DISNEY + PREMIUM

Primera Nacional

15:30 Estudiantes (BA) │ Def. Unidos TYC SPORTS PLAY
15:30 Def. de Belgrano │ Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY
16:30 Dep. Morón │ Temperley TYC SPORTS
21:30 Gimnasia y Tiro │ Arsenal TYC SPORTS PLAY

Primera B Metropolitana

13:30 Laferrere │ Villa Dálmine DSPORTS / DGO

Boxeo de Primera 

22:00 José Rosa │ Marco García TYC SPORTS

Eredivisie de Países Bajos

11:30 Ajax │ PEC Zwolle DISNEY + PREMIUM
13:30 NEC │ PSV Eindhoven DISNEY + PREMIUM
16:00 Feyenoord │ SC Heerenveen DISNEY + PREMIUM

ESPN Knockout

15:00 Lewis Crocker │ Paddy Donovan DISNEY + PREMIUM ESPN 3

Top 12 de la URBA

15:30 CUBA │ Newman DISNEY + PREMIUM ESPN 4

UFC

19:00 Diego Lopes │ Jean Silva DISNEY + PREMIUM

EFL Championship

08:00 Southampton │ Portsmouth DISNEY + PREMIUM

Top 14 de Francia

09:30 Montauban │ Lyon DISNEY + PREMIUM
11:30 La Rochelle │ Clermont DISNEY + PREMIUM
16:00 Toulon │ Castres DISNEY + PREMIUM

Moto GP

09:30 GP de San Marino: Sprint DISNEY + PREMIUM

Ciclismo - Vuelta de España

08:00 Etapa #20 DISNEY + PREMIUM

Golf

08:00 BMW PGA Championship: Tercera Vuelta DISNEY + PREMIUM ESPN 3

Copa Davis

07:30 España │ Dinamarca DSPORTS + / DGO
07:30 Croacia │ Francia DSPORTS + / DGO
09:00 Verbeek-Arends │ Zeballos-Molteni DSPORTS / DGO TYC SPORTS
11:00 J. De Jong │ F. Cerúndolo DSPORTS / DGO TYC SPORTS
12:00 B. Van De Zandschulp │ T. Etcheverry DSPORTS / DGO TYC SPORTS
13:00 Ecuador │ Bosnia & Herzagovina DSPORTS / DGO
13:00 Grecia │ Brasil DSPORTS / DGO
23:55 Australia │ Bélgica DSPORTS / DGO

Turismo Carretera

16:00 Fecha 11 San Luis: Clasificación DEPORTV TV PUBLICA 

Torneo Regional del Litoral

16:00 Estudiantes de Paraná │ Paraná Rowing DSPORTS / DGO

Top 10 A de Córdoba 

18:00 Universitario │ Jockey Villa María DSPORTS / DGO

Boxeo

22:00 Saúl Canelo Álvarez │ Terence Crawford NETFLIX

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

