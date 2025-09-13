Agenda deportiva recargada este sábado: eventos, horarios y TV

Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo
Arranca en el Pasaje Dardo Rocha el escrutinio definitivo de los comicios del domingo
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
En La plata, un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Hizo "wheelie" y atropelló a dos nenas en la zona oeste de La Plata
Una agenda con mucha música, cine, teatro y aire libre este sábado en La Plata
Sábado soleado para disfrutar al aire libre en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el fin de semana?
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Algunos motociclistas deben suponer que son los reyes del tránsito
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este sábado 13 de septiembre
Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de hoy sábado en EL DIA
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Actividades: circo para los más chicos, concurso literario, feria y baile
Liga Profesional Argentina
14:30 Godoy Cruz │ Barracas Central ESPN PREMIUM
16:45 Independiente │ Banfield TNT SPORTS
19:00 Estudiantes (LP) │ River ESPN PREMIUM
21:15 Sarmieto │ Aldosivi TNT SPORTS
Premier League
08:30 Arsenal │ Nottingham Forest DISNEY + PREMIUM ESPN
11:00 Fulham │ Leeds DISNEY + PREMIUM ESPN 4
11:00 Everton │ Aston Villa DISNEY + PREMIUM
11:00 Crystal Palace │ Sunderland DISNEY + PREMIUM
11:00 Bournemouth │ Brighton DISNEY + PREMIUM
11:00 Newcastle │ Wolverhampton DISNEY + PREMIUM
13:30 West Ham │ Tottenham DISNEY + PREMIUM ESPN
16:00 Brentford │ Chelsea DISNEY + PREMIUM
Liga de España
09:00 Getafe │ Real Oviedo DISNEY + PREMIUM ESPN 4
11:15 Real Sociedad │ Real Madrid DISNEY + PREMIUM ESPN
13:30 Athletic Bilbao │ Alavés DISNEY + PREMIUM ESPN 4
16:00 Atlético Madrid │ Villarreal DSPORTS / DGO
Serie A de Italia
10:00 Cagliari │ Parma DISNEY + PREMIUM
13:00 Juventus │ Inter de Milán DISNEY + PREMIUM ESPN 2
15:45 Fiorentina │ Napoli DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Bundesliga de Alemania
10:30 Union Berlin │ Hoffenheim DISNEY + PREMIUM
10:30 Heidenheim │ Borussia Dortmund DISNEY + PREMIUM ESPN 2
10:30 Wolfsburgo │ Colonia DISNEY + PREMIUM
10:30 Mainz │ Leipzig DISNEY + PREMIUM
10:30 Friburgo │ Stuttgart DISNEY + PREMIUM
13:30 Bayern Múnich │ Hamburgo DISNEY + PREMIUM
Ligue 1 de Francia
12:00 Niza │ Nantes DISNEY + PREMIUM
16:05 Auxerre │ Monaco DISNEY + PREMIUM
Primera Nacional
15:30 Estudiantes (BA) │ Def. Unidos TYC SPORTS PLAY
15:30 Def. de Belgrano │ Chaco For Ever TYC SPORTS PLAY
16:30 Dep. Morón │ Temperley TYC SPORTS
21:30 Gimnasia y Tiro │ Arsenal TYC SPORTS PLAY
Primera B Metropolitana
13:30 Laferrere │ Villa Dálmine DSPORTS / DGO
Boxeo de Primera
22:00 José Rosa │ Marco García TYC SPORTS
Eredivisie de Países Bajos
11:30 Ajax │ PEC Zwolle DISNEY + PREMIUM
13:30 NEC │ PSV Eindhoven DISNEY + PREMIUM
16:00 Feyenoord │ SC Heerenveen DISNEY + PREMIUM
ESPN Knockout
15:00 Lewis Crocker │ Paddy Donovan DISNEY + PREMIUM ESPN 3
Top 12 de la URBA
15:30 CUBA │ Newman DISNEY + PREMIUM ESPN 4
UFC
19:00 Diego Lopes │ Jean Silva DISNEY + PREMIUM
EFL Championship
08:00 Southampton │ Portsmouth DISNEY + PREMIUM
Top 14 de Francia
09:30 Montauban │ Lyon DISNEY + PREMIUM
11:30 La Rochelle │ Clermont DISNEY + PREMIUM
16:00 Toulon │ Castres DISNEY + PREMIUM
Moto GP
09:30 GP de San Marino: Sprint DISNEY + PREMIUM
Ciclismo - Vuelta de España
08:00 Etapa #20 DISNEY + PREMIUM
Golf
08:00 BMW PGA Championship: Tercera Vuelta DISNEY + PREMIUM ESPN 3
Copa Davis
07:30 España │ Dinamarca DSPORTS + / DGO
07:30 Croacia │ Francia DSPORTS + / DGO
09:00 Verbeek-Arends │ Zeballos-Molteni DSPORTS / DGO TYC SPORTS
11:00 J. De Jong │ F. Cerúndolo DSPORTS / DGO TYC SPORTS
12:00 B. Van De Zandschulp │ T. Etcheverry DSPORTS / DGO TYC SPORTS
13:00 Ecuador │ Bosnia & Herzagovina DSPORTS / DGO
13:00 Grecia │ Brasil DSPORTS / DGO
23:55 Australia │ Bélgica DSPORTS / DGO
Turismo Carretera
16:00 Fecha 11 San Luis: Clasificación DEPORTV TV PUBLICA
Torneo Regional del Litoral
16:00 Estudiantes de Paraná │ Paraná Rowing DSPORTS / DGO
Top 10 A de Córdoba
18:00 Universitario │ Jockey Villa María DSPORTS / DGO
Boxeo
22:00 Saúl Canelo Álvarez │ Terence Crawford NETFLIX
