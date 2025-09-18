Bolsonaro, diagnosticado con un cáncer de piel

El golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
Los médicos del expresidente Jair Bolsonaro informaron ayer que detectaron un cáncer en etapa temprana en lesiones cutáneas que le fueron removidas al político de 70 años, tras su condena la semana pasada por cargos de intento de golpe de Estado.
Bolsonaro, bajo arresto domiciliario en Brasilia hasta que se determine su sentencia, ha estado en el hospital dos veces desde el veredicto del jueves anterior. Acudió al hospital DF Star el domingo para que le removieran ocho lesiones para su análisis, y nuevamente el martes debido a vómitos y baja presión arterial antes de ser dado de alta ayer.
Los resultados mostraron cáncer de piel en etapa temprana en dos de las lesiones, según indicaron los médicos en un comunicado, añadiendo que Bolsonaro necesitará monitoreo clínico y evaluación regular. “Mi padre ya ha librado batallas más duras y ha ganado. Esta no será diferente”, señaló en X su hijo mayor, Flávio. “Pueden estar seguros de que esto es el resultado de la persecución implacable contra Jair Bolsonaro por atreverse a desafiar al sistema de frente y luchar por Brasil”, añadió
Un panel de jueces del Tribunal Supremo encontró el jueves pasado al exlíder culpable de intentar un golpe para aferrarse ilegalmente al poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lo sentenciaron a 27 años y tres meses de prisión.
La sentencia no envía inmediatamente a Bolsonaro a prisión. El panel del tribunal tiene hasta 60 días para publicar el fallo después de la decisión. Una vez que lo haga, los abogados de Bolsonaro tienen cinco días para presentar mociones de aclaración.
