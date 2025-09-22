Diócesis de Quilmes celebra inicio de su Jubileo y recuerda legado de Monseñor Jorge Novak

Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
La comunidad quilmeña dio inicio a las celebraciones de su Jubileo por los 50 años de la Diócesis con una misa solemne, que se llevó a cabo el 19 de septiembre en la Catedral de la Inmaculada Concepción. La fecha coincidió con el 49º aniversario de la creación de la Diócesis y de la ordenación episcopal de su primer pastor, Jorge Novak.
La misa fue presidida por el obispo Carlos Tissera. Lo acompañaron el obispo auxiliar Eduardo Redondo, los obispos eméritos Luis Teodorico Stöckler y Juan Carlos Romanín, junto a numerosos sacerdotes, diáconos y una gran concurrencia de fieles. Durante su homilía, monseñor Tissera recordó el difícil contexto en que nació la diócesis, en plena dictadura militar de 1976. Él destacó la figura profética de Novak, a quien consideró “un verdadero prócer argentino del siglo XX”. El obispo quilmeño también expresó su gratitud al obispo emérito Stöckler por su década de servicio pastoral. Tissera pidió perdón a la comunidad por sus propias limitaciones y agradeció las oraciones y la colaboración de todos en la misión evangelizadora.
Durante la celebración, se entregaron a cada parroquia materiales para vivir este tiempo jubilar. Los materiales servirán también para preparar el Tercer Sínodo Diocesano, previsto para 2026. El lema del Sínodo será "Iglesia de Quilmes ¡camina con la alegría del Evangelio!".
Monseñor Tissera concluyó la homilía: "Teniendo presente el rico pasado de nuestra Iglesia en Quilmes, marcado a fuego por el pastoreo del padre obispo Jorge Novak, abrazamos a todos, todos, todos. En este inicio del Jubileo Diocesano, avizorando el Tercer Sínodo, queremos celebrar los 50 años y empezar a mirar juntos hacia adelante". Además, las autoridades de la Diócesis anunciaron que tendrán un rol especial en la próxima peregrinación juvenil a Luján. Ellos acompañarán la imagen central de la Virgen e invitaron a los jóvenes a sumarse a esta expresión de fe y compromiso.
